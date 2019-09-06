运动耳机不会挑？阿迪达斯全家桶走起

在IFA展会中见到阿迪达斯总会感到不可思议，但如果他们告诉你自己带来了全新的运动装备，一切似乎又都变得合理起来，毕竟阿迪老家就在德国，不在家门口刷点存在感也说不过去。而在IFA 2019中，他们联合瑞典耳机品牌 Zound推出了FWD-01以及RPT-01两款运动耳机产品。

其中FWD-01为常见的颈挂式运动耳机设计，柔软的编织网面项圈可以提供优秀的亲肤感，可以提升项圈的透气性。至于耳塞本体，则是加入了提升佩戴稳定性的鲨鱼鳍设计，如此以来即使剧烈跑动也无需担心耳机脱落的问题。同时阿迪达斯强调FWD-01还加入了类似于“环境音模式”的功能，这可以让佩戴者在户外运动时能够更好留意周边环境，以确保自己的人身安全。

至于RPT-01则是比较少见的头戴式运动耳机，当然这类“庞大”的耳机也会吸引一部分健身房器材党的目光。为了提升这样一款头戴式耳机的佩戴舒适性，阿迪达斯RPT-01使用了织物包裹的耳罩以及头梁设计，保证了更好的透气散热效果，同时相比传统的头戴式耳机，RPT-01也要更为轻便一些。

阿迪达斯并没有过多强调关于这两款耳机的音质表现，当然在汗流浃背的剧烈运动下，大多数时候你是没什么心思去分析女声够不够醇、高音够不够延展，所以大家听个声儿就好。阿迪达斯会在本月内正式开卖这两块耳机，其中FWD-01售价为149美元（约合人民币1060元），RPT-01售价为169美元（约合人民币1202元），运动党们可以关注一下了。