华为Mate30美国元器件降为零？艾伟称不会主动这么做

9月6日消息，今天华为在IFA展上发布了麒麟990系列，并发布了全球首款旗舰5G SoC芯片麒麟990 5G版。在随后的媒体采访环节，华为Fellow艾伟解答了到底谁是首个商用5G SoC芯片的问题，同时回答了美国元器件供应的问题。

在华为发布麒麟990系列之前，三星抢发了三星Exynos 980处理器，并且也称之为全球首款集成了5G基带的手机芯片。今天华为余承东也表示麒麟990 5G版是全球首款旗舰5G SoC芯片。

那么，到底是谁首发？华为fellow艾伟表示，对用户来说这是个好事，至少有了更多选择。但到底是谁首发，还要看谁能最先推出产品。“因为我们已经可以为消费者提供5G Soc手机了，至少目前我们认为华为是首款可以商用5G SoC的芯片。”艾伟表示。

据了解，在9月19日德国慕尼黑，搭载麒麟990 5G版芯片的Mate30系列即将发布。

对于即将发布的Mate30系列，有消息称该手机采用的美国元器件，将降为零。对此，艾伟表示，华为绝对不会主动去说。

“对我们来说，能够用到全球创新力量，这是最好的，所以我们不会主动说降为零。”艾伟提到，“但在这样的背景下，如果买不到怎么办？如果产品是别人有的，就会出现这个问题。但如果这个产品是别人没有，我们创新的，就不会发生这样的事情。因此，这次事件让我们知道，当创新的时候反而不会被限制住，所以，我们要走创新的道路。”

艾伟提到的“这次事件”也就是今年5月16日美国商务部将华为列入“实体名单”内（约等于禁售）。对此，华为启动了备胎计划。