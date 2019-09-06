内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓新闻

华为Mate30美国元器件降为零？艾伟称不会主动这么做

2019-9-6 18:55:15来源：网易科技作者：崔玉贤责编：远洋评论：

9月6日消息，今天华为在IFA展上发布了麒麟990系列，并发布了全球首款旗舰5G SoC芯片麒麟990 5G版。在随后的媒体采访环节，华为Fellow艾伟解答了到底谁是首个商用5G SoC芯片的问题，同时回答了美国元器件供应的问题。

在华为发布麒麟990系列之前，三星抢发了三星Exynos 980处理器，并且也称之为全球首款集成了5G基带的手机芯片。今天华为余承东也表示麒麟990 5G版是全球首款旗舰5G SoC芯片。

那么，到底是谁首发？华为fellow艾伟表示，对用户来说这是个好事，至少有了更多选择。但到底是谁首发，还要看谁能最先推出产品。“因为我们已经可以为消费者提供5G Soc手机了，至少目前我们认为华为是首款可以商用5G SoC的芯片。”艾伟表示。

据了解，在9月19日德国慕尼黑，搭载麒麟990 5G版芯片的Mate30系列即将发布。

对于即将发布的Mate30系列，有消息称该手机采用的美国元器件，将降为零。对此，艾伟表示，华为绝对不会主动去说。

“对我们来说，能够用到全球创新力量，这是最好的，所以我们不会主动说降为零。”艾伟提到，“但在这样的背景下，如果买不到怎么办？如果产品是别人有的，就会出现这个问题。但如果这个产品是别人没有，我们创新的，就不会发生这样的事情。因此，这次事件让我们知道，当创新的时候反而不会被限制住，所以，我们要走创新的道路。”

艾伟提到的“这次事件”也就是今年5月16日美国商务部将华为列入“实体名单”内（约等于禁售）。对此，华为启动了备胎计划。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有