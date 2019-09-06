海信展示21:9“带鱼屏”电视，分辨率达到5K

海信今天在IFA2019上展示了一款21:9的带鱼屏电视，分辨率达到5K；用电视看电影可能也要告别黑边了。

这款电视上没有公布具体型号，技能确定与目前一同推出的VIDAA智能电视界面相同，具备QLED增强的画质，同时拥有442个局部调光设计。

此外，电视还支持杜比视界HDR和杜比全景声，电视机架内包含了两条肩背式扬声器。虽说LG也推出过类似比例的电视，但海信通过特种比例让人眼前一亮。不知道国内是否也会展开销售，用来投屏王者荣耀说不定能感受满屏的快乐。