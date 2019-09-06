提前阻击MacBook Pro，华硕发布了设计师专用笔记本

在设计师笔记本概念逐渐成为热门后，OEM大厂纷纷投入战局。华硕在IFA2019上正式发布了ProArt StudioBook One和ProArt StudioBook X两款笔记本，配置高，屏幕素质好，当然看起来也不便宜的样子。

其中StudioBook One是旗舰款产品，已经获得了英伟达RTX Studio认证，采用Nvidia Quadro RTX 6000显卡和英特尔酷睿i9-9980HK处理器，是目前图形性能最强的笔记本配置。

同时笔记本显示屏幕为16:9 15.6英寸4K分辨率，刷新率120Hz，表面覆盖大猩猩玻璃5，边框与屏幕表面齐平，在屏幕色彩表现上应该也不会差。

在存储上，StudioBook One提供1TB NVMe SSD和32GB RAM，并使用轻质航空级钛合金热模块加强散热，提供3个雷电3接口。

StudioBook X则提供17英寸WUXGA屏幕，长宽比16:10，拥有92%屏占比，提供至强E-2276M或者酷睿i7-9750H，显卡可提供Quadro RTX 5000，并最高可以拥有6TB存储空间和128GB RAM。

此外，StudioBook X还提供2个雷电3接口，3个USB 3.1 Type-A，一个UHS-II SD卡插槽和一个以太网插孔，并且支持Wi-Fi 6。

笔记本还提供了华硕独家的ScreenPad 2.0触控板，经过优化，已经可以做到与多款专业软件互动，甚至充当第二屏幕。而ProArt StudioBook One和StudioBook X都旨在提升动画渲染、视频编辑性能，对于内容创作者而言，能抓住稍纵即逝的灵感十分重要。

有意思的是，下周即将召开的苹果发布会可能就会发布MacBook Pro 16，并摆脱让人头疼的蝶式键盘。有移动需求的设计师、视频剪辑师们，估计又可以在windows和macOS之间纠结一阵了。