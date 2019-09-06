水果旁的烦人小飞虫到底哪儿来的？

盛产水果的季节，各种瓜果梨桃好吃得让人舍不得放手，因此很多人家里都会储存一些。不过让人感到烦恼的是，这些水果很快就会被大量小飞虫占领，它们在水果上肆意乱飞，让人又恨又无奈。那么，这些小飞虫到底是什么？它们又是如何出现的？它们对我们的健康有害吗？如何摆脱它们？

事实上，这些小飞虫名为果蝇，有上千个亚种，如黑腹果蝇(常见的果蝇)和铃鹿果蝇(亚洲果蝇)。这些昆虫体型非常小(大约2到4毫米长)，颜色从黄色到棕色再到黑色不等。它们遍布世界各地，但最常见于气候潮湿的热带地区。果蝇的繁殖能力惊人，一旦发现它们入侵，就很难彻底消灭。

搭便车进家门，幼虫易被误认为蟑螂屎

果蝇生来就有找到成熟或腐烂水果的能力。它们也喜欢发酵的东西，如啤酒和葡萄酒等。尽管体型很小，但果蝇却可以从很远的地方闻到成熟水果和蔬菜的味道。

如果我们的厨房柜台上放着水果，那么很可能就会吸引果蝇想法设法地侵入。因为这些昆虫非常小，它们可以通过窗纱或门窗周围的缝隙进入。

有时，果蝇会搭乘我们购买水果或蔬菜的便车进入房子，然后在成熟或正在发酵的水果上产卵。从杂货店带回家的香蕉可能已经在孕育着果蝇幼体。如果你让番茄在留在藤上成熟，在收获的同时也可能带走果蝇卵。

未冷藏的水果，无论是在杂货店里陈列的，还是在花园里待摘，亦或是放在餐桌上的盘子里，都可能会吸引果蝇。

果蝇侵扰的迹象有两个最明显的标志，分别是成虫和蛹。成虫经常在腐烂的水果或蔬菜附近飞来飞去，它们也喜欢烈酒和酒瓶。

成熟的果蝇幼虫则会从水果中爬出来，在附近干燥的地方蛹化。它们有时会被误认为是蟑螂或啮齿类动物的粪便，但很容易通过蛹端的角辨别出来。

7天内可完成发育，30天产卵500个

果蝇通常吃成熟的水果、蔬菜和发酵产品，其种群往往在夏季形成，这也是果蔬变得非常丰富的季节。

水果刚开始腐烂的时候，会产生大量的小分子有机酸，对果蝇有着致命吸引力。果蝇会将卵产到果皮下，但孵化出的幼虫没有危害甚至可以食用。幼虫羽化后成为果蝇，所以果蝇几乎是在无污染环境下长大的，很少带有病菌，对人类没有直接危害。

在室内，果蝇在一年中的任何时候都很活跃。侵入房内，它们就会迅速繁殖。在你意识到之前，家里可能已经被大量果蝇占领。

果蝇的生命周期是出了名的快，它们可以在8天内从卵变成成虫。这意味着，如果熟透的西红柿放在柜台上不吃，7天内就会形成果蝇群。果蝇的整个生命周期可持续25天或更长时间，分为四个阶段：卵-幼虫-蛹-成年。

虽然雌性果蝇成虫最多只能活30天左右，但在这短短的时间内，它可以产下500个卵。

这种昆虫甚至不需要水果来保持繁殖。果蝇可以在排水缓慢的管道内的黏液层繁殖，也可以在陈旧的拖把或海绵上繁殖。这就是为何即使我们扔掉了所有的水果，仍然会在家里发现许多果蝇的原因。

预防果蝇贴士，清洁卫生最重要

要把家里常见的果蝇彻底除掉是极其困难的。果蝇喜欢含糖的有机材料，为此经常出没于水果中。然而，果蝇也能在腐烂的肉、垃圾桶和大量的汽水或酒精中繁殖。

任何带回家的水果，如果合适的话，都应该储存在冰箱里。定期擦拭灶台，清理溢出的东西，清空垃圾桶，以防止果蝇滋生。

对付果蝇侵扰的第一步是破坏它们的滋生和繁殖地。果蝇经常在腐烂的水果和其他柔软、香甜的有机材料中产卵。如果发现厨房里有果蝇出没，处理掉所有过熟或腐坏的水果。任何随后购买的水果或蔬菜都应保存在冰箱里，直到果蝇感染消散。

如果厨房里没有水果或蔬菜，仔细检查垃圾和回收箱，因为果蝇也可能使用不干净的下水道作为繁殖地。

对蝇类繁殖地进行隔离后，可以采取防治措施。尽管根除可能需要多种方法，但缺乏可供果蝇种群食用的食物最终将导致它们灭绝。虽然没有有效地灭虫方案，但某些果蝇陷阱可以通过诱捕成虫来暂时缓解果蝇危机。