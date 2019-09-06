捷波朗Elite 75t真无线耳机发布，预计售价199美元

为了应对TWS耳机市场的细分需求，捷波朗在一年多前曾推出了主打运动性能的Elite 65t分体式耳机，凭借自己在运动耳机领域的经验，Elite 65t成为当时最值得推介的运动分体耳机之一，但现在一年多过去，索尼、beats等耳机厂商都在运动分体耳机市场进行了一波又一波更新，Elite 65t曾经的优势正在一点点流失，而在今天的IFA 2019展台上，捷波朗终于针对这条产品线作出更新，带来全新的Jabra Elite 75t运动分体式蓝牙耳机。

虽然同属一条产品线，但相对于之前的Elite 65t，全新的捷波朗Elite 75t还是能从外观上就一眼被区分开来。耳机的腔体被设计的更为小巧和圆润，让Elite 75t更易于被稳固佩戴，同时充电盒也进行了瘦身处理，总之一切设计都朝着更为便携的属性进化。

虽然缩小了体积，但Elite 75t本体的续航能力却增长到了7.5个小时，虽然依旧无法匹敌Beats Powerbeats Pro（9小时），但已经比AirPods以及WF-1000XM3要强悍，同时配合IP55防水防尘登记，长时间佩戴进行户外运动自然毫无压力。

不过捷波朗并未给予Elite 75t任何单元配置以及音质调校方面的提升，所以理论上Elite 75t与Elite 65t的音质几乎会是完全一致的表现，当然对于一款运动耳机来说，音质的问题大多数时候都无关紧要就是了。

捷波朗会在今年10月份正式开卖Elite 75t，预计售价199美元（约合人民币1415元），不过在IFA展台中，捷波朗还表示他们会在2020年推出支持无线功能充电收纳盒版本的Elite 75t，想要体验无线充电的运动爱好者可以再等等啦。