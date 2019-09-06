共享充电宝价格普涨？或许这只是个“劫富济贫”的故事

近日，多家媒体报道称，市场上的共享充电宝品牌悄然涨价。有消费者向媒体反映，部分城市的充电宝租用价格高达8元/小时，4~5元/小时的情况也很常见。消息一出，便在社交平台上引起网友的热议。

通过在北京、上海和深圳等地的实地走访，懂懂笔记发现，部分地区原来仅需1-2元/小时的租金，已经悄然涨到了3元/小时甚至更高。有的充电宝品牌将收费标准变为半小时计费（1~1.5元/30分钟）也算是变相进行了涨价。不少网友质疑，共享充电宝是否将和共享单车一样，通过涨价维持收支平衡或者实现盈利。

“韭菜养熟了也该割了，但不要这么涨吧？深圳现在租充电宝比共享单车还贵。”

有趣的现象是，即便是同一品牌，在不同城市、不同区域的租金涨幅也不同。在涨价幅度最高的深圳，有读者告诉懂懂笔记，过去半个月时间里，深圳共享充电宝租金涨价明显，现在市面上已经难觅1元/小时的价格，在部分成熟商圈，共享充电宝收费已上调至3~4元/小时，甚至更高。

共享充电宝的全面涨价，是因为已经进入了收割期？又或是其他原因，导致是运营方因成本增加而涨价？面对这股涨势，消费者充还是不充？

共享充电宝需求仍然旺盛

“亏钱、没资金了？可能性应该不大，起码在深圳，借共享充电宝的人很多呀。”

在深圳罗湖IBC Mall附近，懂懂笔记随机与一些路人沟通，部分经常借用共享充电宝的用户表示，深圳共享充电宝的使用频率很高，尽管之前收费仅1元/小时，但感觉不至于亏损。

一位在IBC Mall附近珠宝公司上班的女职员表示，如果出门遇到手机没电，她会直接跑去租用街边商铺的共享充电宝。不过近半年以来，她却常常遇到一些问题，不是电柜中的充电宝被借完，就是借了之后无法就近还电。

“就像IBC里，常常是借了充电宝，要跑到对面银座去还，电柜很快就会被塞满。”这位女职员表示，除了罗湖水贝之外，福田华强北、龙岗中心城的小电机柜也常常出现满位无法归还的情况，证明使用率并不低。

“之前是一小时收2元，但充电功率小，想充满一台手机常常要1.5~2小时，这相当于充满一次4元了。”一位正在IBC购物的大学生告诉懂懂笔记，共享充电宝原本的收费并不低，因为比家用充电器、自购充电宝充电效率差很多，本身就已经有变相多收费的嫌疑。

而在深圳“共享充电宝集中地”的福田车公庙丰盛町，懂懂笔记看到几乎平均每两家商户中，就有一家摆放着共享充电宝机柜。多数商家表示，最近有感觉“分账”有些迟缓。

“之前有一段时间，分润提现很难，但半年前一直都没问题的，每月都准时给钱。”一名商家告诉懂懂笔记，去年年底到今年年初的几个月，“某品牌”共享充电宝出现了分润提现困难的情况，但从三四月份开始稍有缓解。

他透露，好几家充电宝品牌负责和商家沟通的业务员都表示，自家的项目运营正常，有的品牌表示实现了盈亏平衡，部分还号称已经整体实现盈利。因此，有两家最大的品牌强调原来与商家签订的分润比例不变，提现也都会尽量及时到账。

“你看看，我这一台小机柜，每个月就有250元左右分润。这些品牌方收入只会更多，而且有朋友透露，只是街电就有七、八万台机柜投放在市里，30多万块充电宝，算下来每月几千万流水总有吧。”一家经营餐饮生意的店家表示，自己不指望这个东西赚钱，就是吸引路人进店，算是一种引流。“我每天都能瞄到有好多路人，在各家店里租用共享充电宝，生意可好了。另外这些充电宝上还有广告投放呢，平台和代理应该都赚了钱的。”

据业内人士透露，充电宝行业普遍的分润情况，是平台方20%，运营方（代理）10%，投资方50%，场景方（商店）20%，当然也会有一些微调。而在深圳的普通消费者、商家眼里，如今的共享充电宝平台已经开始赢利了。至于目前充电宝租金涨价的现象，大多数人都认为是平台培养好用户消费习惯后，准备通过涨价开始“收割”——也就是把以前的补贴都迅速赚回来！

那么，实际情况又是如何？

涨价或因布局和流量不均

“看报道里有（共享充电宝）品牌方说，涨价是因为更换了新的设备。”

涂维是深圳一家充电宝生产企业的生产线负责人，他表示外界传言共享充电宝由于设备更新，导致成本不断上升，因此通过涨价才能维持正常运营的理由，乍一听相当合理，实际不然。“其实充电宝设备的成本，并没有大家想象的那么高。”

自共享充电宝诞生至今，目前主流的充电柜可置于商铺、餐饮店内的小型机柜，以及可摆放在商场公共区域的大型立式机柜。“目前说的更新，更换的就是集成了充电线的新充电宝，新增不同规格的充电机柜。”

涂维告诉懂懂笔记，即便换上集成充电线的新型充电宝，原有大型机柜也可以兼容，而充电宝本身的成本变化不大，目前5000mah的共享充电宝成本价在30-35元之间。按照常见2元/一小时收费计算，充电15次（或15小时）就可收回充电宝的投入成本。而充电柜的成本，小机柜在400-600元之间，大型机约为2500元/台。

“目前很多新设备、新充电宝的成本，都是由代理商负担，那些品牌方的成本压力其实不大。”曾代理某共享充电宝产品深圳市场投放的李世敏对懂懂笔记表示，共享充电宝品牌会要求负责运营的代理商承担机柜与充电宝的成本，所以涨价具体的原因还是要仔细分析。

李世敏透露，一些品牌方宣称机柜和充电宝都是八折或九折供应给代理商。然而合同上的成交价是小机柜800元/台，充电宝65元/个，即便八折也比出厂价格高出不少，一部分利润已经被品牌方提前赚取了。基本上品牌方要投入支出成本的，只是其自营团队而已。

“有品牌还要求，代理商只能铺冷门、郊区的区域，而他们的自营团队则覆盖人流密集的区域。”他告诉懂懂笔记，虽说深圳共享充电宝使用频率高，但同一区域投放的充电宝，使用率和收益差异也很大。

有些地区的充电宝被频繁借用，有些店里的充电宝，十天半个月都不见用户碰一下，“有的商家分润每个月几百、上千元，有的商家甚至半年一分钱分润都拿不到。不仅郊区如此，成熟区域也会发生类似情况。”

李世敏推测，部分设置在人流密集的区域的充电宝品牌之所以涨价，有可能是品牌自营团队在这些区域投入了大量机柜、运维成本，应对区域流量不均匀的现象。“同样是在热闹的车公庙，有的店家很火，有的店家就没人租用。这里面还是要讲究消费场景，快餐店、冷饮店借用的消费者就很少，咖啡厅、吃正餐的餐厅机会就大一些。而铺机柜必须要铺满、铺全。”

也就是说，即便热点区域，涨价也可能是要让火爆的门店收入把部分冷门店铺的亏损背进去。

除了流量的不均匀，由于市面上共享充电宝品牌繁多、竞争激烈，部分商家只要能够分润，业务都是来者不拒，因此涨价也是为了应对一些“脚踩几只船”的商家。

李世敏经常发现有商家店内同时摆放了街电、来电、小电、备电等多家品牌充电柜，“商家觉得借用的顾客很多，分润很可观，谁放机柜进来都可以。如果赶上某品牌充电宝总是没人用，自然收入就低了。“

自营业务拓展快、机柜分布数量多、品牌间竞争激烈、区域内流量不均匀，共享充电宝代理商（运营方）有强烈的涨价诉求，平台方乐见其成，投资人更是不会拒绝，因此行业整体提高租用收费，也就成了普遍现象。

那么，涨价会不会把消费者“劝退“，会不会反而促使更多消费者购买充电宝自用？

用户价格敏感商家愿自掏腰包

“如果共享充电宝2元/小时，我还会使用，毕竟是应急充电嘛。”

在与不少用户沟通的过程中，懂懂笔记发现普通消费者对于共享充电宝的收费都比较敏感，很多人表示自己能够接受的最高费用就是2元/小时，如高于这个价格还不如自己买一个充电宝随身携带。

一位年轻的上班族告诉懂懂笔记，深圳购物、餐饮、通行都可以使用移动支付，不少深圳用户都习惯出门只带钥匙、手机，不愿意背包。因此充电宝这种累赘一度很少有人愿意携带。

遇到手机电量低时，很多用户都会想到路面上的共享充电宝，也愿意花2元/小时租一个应应急。“如果是3元/小时甚至更高，那么用20次都能买个充电宝了，一个充电宝毕竟能用一两年，这就不划算了。”有用户坦言，如果充电宝继续涨价或者超过能接受的水平，一定会考虑购买充电宝随身携带。

至于存放充电柜的商家，则有部分表示如果共享充电宝涨价，导致借用的路人、顾客少了，可能会考虑终止与平台的合作。

“我当时同意放置充电宝的初衷，只为了给店里引流，也方便顾客给手机充电。如果因为涨价导致使用的人少了，没有分润不说，还要花店里电费，不值当。”一位在下沙经营日料的商家如是说。

还有好几位店主指出，如果单纯只为解决顾客手机充电的问题，那么大可以自己买几个充电宝放在店内借给顾客，还能延长顾客消费的时间，增加一些“促销“机会。

【结束语】

目前共享充电宝平台和代理商缺乏科学的市场调研，只能用铺全、铺满的方式布局，导致了资源上的浪费。同一商圈，部分区域充电宝供不应求，部分区域则无人问津，最终要只得“劫富济贫”，通过涨价平衡各区域充电柜的收支。

而在商家和用户眼里，共享充电宝涨价的确是有点“飘”了。虽然不少用户已经养成出门租用共享充电宝的消费习惯，但一倍甚至几倍的价格涨幅，依旧会劝退多数用户。同时，此举也让商家对于共享充电宝能否继续起到引流的作用产生顾虑。

涨价容易，但是一旦用户的“好感”没有了，再想降回去就难了。这也是共享充电宝行业的一个尴尬处境，价格因素决定了这种共享经济的刚需与否，一不留神，可能又会掉进新的坑里。