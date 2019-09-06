华为手机未来或预装瑞士电子邮件服务ProtonMail

北京时间9月6日晚间消息，据彭博社报道，瑞士加密电子邮件服务提供商ProtonMail正与华为谈判，商讨将其电子邮件服务预装到华为未来的智能手机中。

ProtonMail CEO安迪·严（Andy Yen）称，ProtonMail的电子邮件服务可能会预装在未来的华为移动设备上，或者入驻华为AppGallery应用商店中。安迪·严同时强调，ProtonMail尚未最终决定是否通过华为提供其服务。

由于被美国列入贸易管制黑名单，华为将来可能无法继续使用谷歌的应用程序，包括Gmail等关键应用。因此，华为正在打造自己的移动操作系统“鸿蒙OS”，并招募开发商在其应用商店上提供服务。

安迪·严在接受采访时称，华为希望能拥有谷歌生态系统的替代品，以防将来不能继续使用的产品。

安迪·严还称，ProtonMail电子邮件服务目前通过谷歌Play应用商店提供，如果将来还能通过华为的应用商店提供，则一旦谷歌Play应用商店被屏蔽，ProtonMail消费者还能获取ProtonMail程序。

ProtonMail是一个加密的Webmail服务，于2013年由欧洲核子研究组织成员Jason Stockman、Andy Yen和Wei Sun创建。ProtonMail现由总部设在瑞士日内瓦州的Proton Technologies AG经营。

当前，ProtonMail为全球约1700万用户提供“端到端”的加密电子邮件服务。