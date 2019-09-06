佳能C500 Mark II正式发布：售价15999美元

在今天佳能发布了第二款全画幅电影机Cinema EOS C500 Mark II，最高支持5.9K/60P或2K/120P视频，售价15999美元（约合人民币113853元），是一线品牌中最便宜全幅摄像机。

C500 Mark II是一款中端电影机，相比上一代产品C500最重要升级是改用了C700 FF同款的38.1×20.1mm全幅CMOS传感器，使用了新的DIGIC DV 7图像处理器，传感器支持五轴电子防抖功能和全像素双核自动对焦技术，最高动态范围为15+档，能记录Cinema RAW Light格式5.9K/60P、4K60P、2K/120P视频（2K120P为裁切模式），或是XF-AVC记录4K/60P、2K/120P视频，支持Canon Log 2、Canon Log 3、Wide DR三种色彩风格，可录制PQ/Hybrid Log两种HDR格式。

机身内置了电动0/2/4/6档ND滤镜，扩展模式下可达8/10档，提供了双CFexpress和单SD插槽，CFexpress用于存储RAW和XF-AVC 10bit视频文件，SD用于用于XF-AVC 8bit代理文件，标准型机身使用佳能的EF卡口，用户可以更换EF Cinema或是ARRI PL卡口，可转接B4卡口，兼容变形镜头，机身不带EVF取景器，但提供多个接口扩展附件。

在发布C500 Mark II同时，佳能还发布了31英寸专业4K/HDR参考级监视器DP-V3120，该显示最高亮度达2000cd/m2，对比度为2000000:1，配备四路输入、四路输出12G-SDI，适合制作HDR内容时使用。