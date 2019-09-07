满血复活的三星Galaxy Fold，修复了哪些缺陷

三星Galaxy Fold大概是今年上半年最受关注的智能手机之一，一方面是颠覆性的折叠柔性屏设计，另一方面则是品控方面出了点幺蛾子，最终导致原定的发售时间被无限期推迟。不过随着三星针对性的技术改进，最终版Galaxy Fold还是登上了IFA 2019的展台，并且在韩国同步开启了正式预定。

为了解决Galaxy Fold出现的种种问题，三星对铰链以及屏幕进行了重新设计，铰链两侧目前使用了金属包边包裹，一方面可以防止屏幕过度弯折，另一方面也能一定程度上缓解屏幕出现褶皱的问题，同时也可以防止灰尘以及颗粒物的侵入，保证铰链的使用寿命。

新的包边以及铰链设计

初代包边以及铰链设计

针对那张悬浮于屏幕之上、引起了无数起误操作的保护层，三星随机附带了更加明显的警示贴纸，同时保护层的四边延伸到了屏幕边框的金属包边之中，至少不会看起来像普通屏幕保护贴膜一样可有可无了。当然除了这些用以保证机体耐用性的升级外，Galaxy Fold并未改变其它功能配置（感兴趣的小伙伴戳这里看评测）。

随着三星在IFA2019现场展示修复完成的Galaxy Fold，他们也在自家韩国官网开启了这款手机的预购，售价为239.8万韩元（约合人民币1.43万元），而且目前售卖的仅有一款5G版本。不过三星同时在IFA 2019中表示自己取消了在美国售卖Galaxy Fold 5G的计划，同时除了确定会在一周后登陆德、法、英三国外，目前也没有向其它国家市场的售卖的计划，国内用户大概还要再等等吧。但无论如何，Galaxy Fold都算是一种对于传统智能手机的突破，所以等待是值得的。

不过有质量问题在前，多等等总是没坏处的。