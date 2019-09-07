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苹果第五大道直营店扩建完成，还为玻璃立方体贴了个膜

2019-9-7 6:56:14来源：威锋网作者：1am责编：懒猫评论：

经过两年多的扩建改造，苹果位于纽约的第五大道直营店（Apple Fifth Avenue）终于要开门纳客了。为了给开业造势，苹果提前亮相了标志性的玻璃立方体入口，不过这次没有用黑色贴纸，而是改用彩色贴膜。

苹果这次的创意非常聪明，薄膜不仅可以反射出绚丽的色彩，而且从不同角度看会有不同的效果，十分抢眼。

苹果还在正门两侧写上了标语：

「Apple Fifth Avenue

永远向开放的心敞开大门

在第五大道的表面之下，您很快就会看到一个经过重新构想的空间，那里我们永远欢迎创意。这是一家24小时营业的直营店，随时迎接来自这座城市的伟大创意，准备好激发您创造、发现和改变未来的能力。」

文字中并未提及开业时间，但既然玻璃立方体入口都已经现身，相信等待的时间应该不会太久。据现场的工作人员透露，苹果目前正在拍摄一个新广告，为新店开业造势。不过，苹果官方发言人向媒体透露，玻璃立方体入口的彩色薄膜只是临时的，开业后将会移除，最终仍会是装修前的模样

苹果第五大道直营店改造项目持续多年，从2016年5月传出扩建计划至今已有三年时间。改造后地下部分的空间将扩大一倍，可容纳更多的顾客。为了地下工程需要，苹果甚至在2017年5月将玻璃立方体整体拆除，直到去年才重新拼装回来。另外为了满足当地社区的需求，苹果在直营店附近开设了一个临时店，据称苹果撤离后安德玛将会进驻。

第五大道直营店对苹果来讲意义重大，因此我们很可能会在下周的iPhone 11发布会期间听到有关该店的更多细节，比如具体的开业时间。

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关键词：苹果

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