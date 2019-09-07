2019年新iPhone传言汇总，你觉得哪些能成真

据国外媒体报道，距离苹果的硬件发布会（北京时间9月11日凌晨1点）只有几天了，一如以往，关于新一代iPhone的消息可谓甚嚣尘上。从各方的报道和传言来看，三款新iPhone的屏幕尺寸和分辨率将与iPhone XR、XS和XS Max相同。2019年的新iPhone产品线也可能会迎来一个不同的命名机制：据说其中一款可能被称为iPhone 11 Pro Max。

还有什么新消息吗？也许还有很多。国外科技博客The Verge梳理了围绕苹果秋季发布会的种种传言，然后根据这些传言令人期待的程度(或者说失望程度)对它们进行了排名。

1）摄像头方框

新款iPhone最与众不同的特性可能是：手机背面有一个大大的正方形，内有三个摄像头，其中包括一个超广角镜头。但据彭博社的马克·古尔曼（Mark Gurman）称，这种新摄像头配置将不仅仅能让你捕捉到更多你周围的世界。听起来苹果也给摄像功能准备了一些新的软件“花招”。

很显然，这三个摄像头可以同时拍摄三张照片，而且可以利用超广角空间实现一些时髦华丽的AI功能，比如自动重新构造照片，即把一个被你的相机框架边缘砍掉脑袋的人包括进来。9to5Mac的吉列尔梅?兰博(Guilherme Rambo)表示，这是一项名为“智能构图”(Smart Frame)的功能。

彭博社表示，通过将三个摄像头的图像组合在一起，这些摄像头还将拍摄出更好的弱光照片。希望新款iPhone能和谷歌Pixels的Night Sight夜视功能做得一样好。

2)多角度FACE ID人脸识别

在今年的新iPhone上，Face ID人脸识别技术可能会有很大的升级。你应该终于能够轻轻松松地解锁你的iPhone，而不用把它倾斜到正确的角度。甚至当它平放在你的桌子上的时候，你也能完成解锁。彭博社说，这是因为面部解锁技术将可以对你的面部进行更多角度的广阔扫描。

3)慢动作自拍

从慢镜头看着人们吃东西或者打碎东西是一种很好的体验，现在，你可能也将能够用慢镜头捕捉自己在做这些事情时的样子。今年的iPhone可能可以录制慢动作自拍视频。根据9to5Mac的报道，新款iPhone的前置摄像头将能够以每秒120帧的速度拍摄，TikTok等流行短视频应用的用户对此究竟会玩出什么花样来呢？我们拭目以待。

4)FACETIME目光纠正

看看上面这两张一个人在看他的iPhone屏幕的照片。你能看出什么区别吗？

在右边的照片中，iPhone正在编辑这个男人的眼睛，使得他看起来像是在看着你。

这要得益于iOS 13的一项新功能，它使用增强现实（AR）来“纠正”你的目光。这是为了“解决”一个长期存在的问题，即如何在视频通话时进行眼神交流，因为如果你已经在看屏幕，你通常无法再盯着你的前置摄像头看。如果苹果在发布会上展示这项功能，它可能会让一些人惊叹不已。

5)实时视频编辑

假设你在用手机录制音乐会的视频，但灯光或取景效果很差。你没有时间停止录制，因而无法重新调整设置。你安慰自己说回家后会把视频编辑好的。然而，三个月过去了，你还没有把它发布出来，你永远也无法让这个视频得到广泛的传播。据彭博社报道，苹果最新的高端iPhone可能会支持实时编辑视频，给视频添加特效，改变颜色，你可能还将能够一边录制视频一边进行剪切。

6）你可以买一部“Pro”iPhone了

新款iPhone叫iPhone 11 Pro？也许吧。根据一位准确泄露了去年iPhone系列产品名称的Twitter用户的说法，苹果将给两款高端机型iPhone XS和iPhone XS Max的后续机型的名字加上“Pro”，目的是显著区分这两款手机，就像它在iPad和Macbook上所做的那样。

这或许反映出，你不再需要购买最大的iPhone才能获得最好的、最多的功能。但这也表明，无论你选择何种屏幕尺寸，你仍然需要为“Pro”机型支付更高的价格。如果高端iPhone现在被当作专业工具来销售，这可能标志着苹果在产品战略上的转变。这还表明，苹果售价较低的iPhone XR后续机型很可能会成为“非专业”设备。

7)反向无线充电：给AirPods无线耳机充电

想象一下，只需把无线充电盒放在手机背面，就可以给AirPods充电。据彭博社报道，你可能很快就能实现这一点，因为苹果将为即将推出的iPhone手机增加反向无线充电功能。今年早些时候，三星在新一代旗舰级手机Galaxy S10上推出了这种功能，该手机还可以为其他的手机进行无线充电。希望未来的iPhone也能实现手机对手机的无线充电，甚至是手机对手表的充电。

8)今年不支持5G

如果你一直期待苹果最新款iPhone今年能支持5G网络，那赶快死了这条心吧。

老实说，这可能是件好事。5G在美国少数几个可以使用的城市的覆盖率仍然参差不齐。希望到明年，当iPhone迎来5G支持时，该新一代网络将会出现在更多的地方，有更广阔的覆盖范围。

9)更强的防水性能

据彭博社报道，新款iPhone应该能够长时间浸泡在水下，因为它们的防水性能将“显著增强”。iPhone XS和XS Max已经拥有IP68防水等级，即可以在7英尺深的水中浸泡30分钟。也就是说，把新iPhone扔到水槽或浴缸里可能就不是什么大问题了。

10)配备更好的触感引擎，移除3D Touch

9toMac报道称，新款iPhone使用起来可能会感觉更好，因为它将配备一个新的触觉反馈引擎（Taptic Engine）。不过，据彭博社报道，3D Touch似乎将会被彻底移除，取而代之的是触觉触摸（Haptic Touch）——去年iPhone XR推出的一项长按功能。3D Touch要退出历史舞台了。

11）新的磨砂后盖玻璃和新的配色

你的iPhone今年可能不会那么光滑了，或许会焕发出新的光彩。据彭博社报道，“至少部分”高端iPhone机型的后盖玻璃也应该会采用磨砂材质。也许它的外观和触感会像谷歌的自有品牌手机Pixel 3。

XR的后续机型也有可能迎来新的配色选择。今年早些时候，彭博社的马克·古尔曼(Mark Gurman)在Twitter上称下一代XR将会有两种新颜色：绿色和紫色。从苹果的发布会邀请函可以看到，除了红色、蓝色和黄色（XR已经推出的颜色）之外，还可以看到绿色和紫色。

12）新一代iPhone XR也将增加一个后置摄像头

过去，你必须为iPhone上的第二个后置摄像头支付更高的价格。但从今年开始，iPhone XR的下一代似乎将加入iPhone XS和XS Max的行列，增加一个后置摄像头。彭博社表示，第二个后置摄像头将支持光学变焦和“增强”的肖像模式。

13)彩虹苹果logo回归？

你可能曾为Mac电脑背面失去了苹果公司鲜艳多彩的logo而感到惋惜，不过，今年苹果产品上可能会出现一个有趣的替代logo。据MacRumors报道，苹果经典的彩虹logo最早可能会在今年重新出现在苹果产品上。

另外，苹果的发布会邀请函上呈现了彩虹苹果图形，预示着这种logo可能会出现在苹果的新产品上。当然，目前这还只是猜测。新品发布会邀请函上的苹果logo选用什么颜色与苹果官方logo选用什么颜色，也有可能完全不存在关联性。

14)今年没有USB-C

对于同时使用iPhone、iPad和MacBook的苹果粉丝来说，遗憾的是，他们似乎将不再能够只需要携带一个USB-C充电器出门了。据9toMac称，苹果将继续为新款iPhone提供Lightning闪电接口。有人可能希望，也许苹果最终会弃用Lightning to USB-A线上，转而提供Lightning to USB-C线。

15）没有TOUCH ID指纹识别，但是它可能很快就会回归

尽管许多Android旗舰手机都已经成功地将指纹识别器放在屏幕下方，但别指望苹果今年能做到这一点。行业分析师郭明錤表示，Touch ID最早可能在2021年以屏幕内指纹识别器的形式回归iPhone。彭博社报道称，这种特性甚至可能最早在2020年到来。目前看来，苹果似乎将继续使用Face ID人脸识别技术。

16）新的静音开关

自从第一代问世以来，iPhone有一样东西基本上一直都没有改变，而今年，它可能终于要迎来升级了。

据两位Twitter用户OnLeaks和CashKaro称，静音开关可能将能够从一个侧向移动的开关变成上下移动的开关。终于，人们将不再困惑于静音开关究竟调到了哪一边，是否静音这样的问题。

展望其它的苹果产品线

说完新一代iPhone，我们再来展望一下苹果其它的产品线。

新款Apple Watch智能手表

陶瓷材质版Apple Watch可能会回归，也许还会迎来一款钛材质版本。iHelp BR发现，8月份的watchOS系统测试版本包含了提及新款44毫米钛和陶瓷表壳的Apple Watch的图片。不过，目前还不清楚这些版本是用于Apple Watch的Series 5系列，还是仅仅给Series 4系列增加新款式。

Apple TV Plus和Apple Arcade的定价

在3月份的服务发布会上，苹果没有透露流媒体视频服务Apple TV Plus和游戏订阅服务Apple Arcade定价和推出时间方面的重要细节。现在，将近6个月过去了，这些细节可能终于要公布了。据彭博社报道，苹果的Apple TV Plus预计将于11月推出，月费9.99美元。该款服务将与Netflix?、Hulu、亚马逊Prime Video?和迪士尼的Disney+展开竞争。该公司的Apple Arcade预计每月收费4.99美元。

配备A12处理器的新款Apple TV机顶盒

苹果还可能会推出一款新的Apple TV机顶盒，让你可以更好地享受那些全新的Apple TV Plus和Apple Arcade订阅服务了。MacRumors发现，在iOS 13的内部版本中，有字符串提到了一款未发布的Apple TV。据一位曾准确披露苹果硬件代号的Twitter用户称，新款Apple TV可能配备A12芯片。

苹果出品的防丢追踪器

苹果显然在打造一款类似于Tile的设备。Tile是一款小巧的蓝牙跟踪装置，可以附在你的钱包或背包上面，可与手机应用配对使用。苹果的类Tile设备将配合iOS 13的Find My应用使用，该应用集Find My Friends（查找我的朋友）和Find My iPhone（查找我的iPhone）功能于一身，很显然，它可以帮助你寻找你一切的东西。据MacRumors报道，那些跟踪贴可能是这样的：

更便宜的HomePod

苹果一开始推出智能音箱HomePod时，将其定位为349美元，今年早些时候则下调至299美元。据彭博社报道，该公司正在开发一个更加便宜的新版本，但该版本似乎最早要到明年才能上市。

新款防水降噪AirPods

据彭博社报道，苹果正在打造一款更昂贵的防水降噪AirPods，计划“明年”推出。

iPhone SE的后续产品

近年来，有关新款iPhone SE的传言一直不绝于耳，但它似乎不会在下周的发布会上出现。然而，我们可能会在明年看到下一代SE的身影。彭博社报道称，苹果可能正在打造一款新的低价手机，“最早可能在2020年上半年推出”。它表示，这款新手机可能看起来像4.7英寸屏幕的iPhone 8，因此SE备受钟爱的紧凑型设计——小巧的4英寸屏幕——可能会永远消失。

新款iPad

据彭博社报道，苹果正在开发新款iPad，其中包括配备经过升级的摄像头和处理器的iPad Pro，以及屏幕尺寸从9.7英寸增加到10.2英寸的低端iPad。或许我们会在10月份的发布会上看到这些产品，苹果去年就是在10月份发布新款的iPad和MacBook Air。

16 英寸的 MacBook Pro

新款的16英寸MacBook Pro笔记本电脑颇受期待，据称它将弃用没有蝴蝶式键盘。不过，这款产品更有可能出现在苹果潜在的、以“计算机”为主题的10月发布会上，与苹果其它的便携式电脑一同亮相。