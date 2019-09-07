在终端禁止广告之后，npm提出给开源开发者捐赠

不久前，Standard JS在项目中实验性内置广告的事件引起广泛讨论的，之后npm公司宣布将禁止此类终端广告行为。根据 The Register 报道，现在npm提出了以Patreon（一个供内容创建者进行群众募资的平台）方式给开源开发者捐赠的想法。

npm表示，它打算在今年年底前为开源开发人员开发一个众筹平台。声明发布之前，被修改增加了禁止有“在运行时、安装时或软件开发生命周期的其他阶段显示广告”的软件包。

npm公司首席执行官Brian Bogensberger在上周五的一篇博客文章中说到，过去几个月，公司工程师一直在研究注册表基础设施，并表示在9月底能够分享这个框架。npm现已进入一个由Patreon、GitHub Sponsors、OpenGroup和Librapay提供服务的市场，GitHub Sponsors 有开源项目货币化模式，并且它强调了开源和赚钱的真正问题：慷慨。

软件开发商Linus Lee在一条推文中写道：“他们只是禁止通过任何方式在进行安装时出现资金提示信息，npm使用它对node.js生态系统的权力，寻找从他们软件包中收益的维护人员”。

Eaze首席工程师、npm 前首席技术官CJ Silverio反对了这一计划，她说：

npm教会了每个人可以使用软件包管理器免费下载和安装软件，既然如此，现在为什么要付钱呢？

Silverio还指出Linux的崛起具有借鉴性，Linux是免费的，所以它的发展比需要花钱的Unix要好，她提出问题：“这个行业会不会出现从免费向付费倒退的情况？”。

其实，如果软件开发人员对开源项目的维护是无偿的，并且对公司利用他们的劳动力不在意的话，那么就不会出现倒退。这个问题自开源开发以来就是潜在的。例如，在过去一年左右的时间里，与MongoDB和Redis等开源项目合作的公司，就对亚马孙、谷歌和微软等云平台从开源项目中获利表示不满，因为这些巨头公司并没有补偿开源项目的开发者。

个别开源项目维护人员也觉得这不公平，认为他们是在没有金钱资助的情况下继续进行着改进代码的工作。

周二，NPM CLI的前技术主管兼架构师，现微软公司旗下的NuGet软件包经理Kat Marchán提出了她的愿景，即使用替代软件许可证(如平价许可证)的支付机制，建立一个更加公平和人道的系统，以解决她所称的开源可持续性危机。

在一篇关于dev.to的解释性文章中，Marchán写道：“开源项目的维护人员之所以辛苦，是来自社区带来的压力，使得他们通常只能在业余时间来进行维护工作，可一旦他们试图利用某种模式使项目可持续就会遭到诟病，比如最近基于广告的资金争议”。

在 Twitter 上，她写道：

我希望能建立这样一个世界：自由软件贡献者和合作者，以及维护人员，因为他们为这些项目投入劳动力后能够获得报酬，这些项目有助于推动我们经济的发展。当前的开源系统需要改进，必须用一个更加公平的系统来取代。