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COBOL编程语言60周岁

2019-9-7 8:42:53来源：开源中国作者：oschina责编：懒猫评论：

COBOL编程语言60周岁了。

上个世纪50年代，计算机科学真的是“科学”，只有专业人员才能编写应用，当时的编程语言只有机器和汇编语言。这个情况直到1959年9月，一门名为COBOL（Common Business-Oriented Language）的语言的出现才发生了改变。

COBOL引入了类似英语的词汇表，使得在不同计算机上执行基本的业务任务变得方便。

▲程序员Donald Cropper、KC Krishnan、Grace Hopper与Norman Rothberg以及Univac I的控制台|图源：EEE History Center

1960年12月，COBOL程序已经可以运行在两个不同供应商的计算机上，这证明了它是真正可互操作的，COBOL开始成为第一门真正的商务编程语言。

COBOL是最早的高级编程语言之一，也是世界上第一个商用语言，它是一种面向数据处理、面向文件、面向过程的高级编程语言。COBOL适合于具有循环处理周期的环境（例如打印工资支票），以及数据操纵量相当大的环境，在数据处理领域最广为人知 。其语法与英文很接近，即使不懂电脑的人也能看懂程序。

从诞生之日起，直到20世纪80年代，COBOL一直是业界首选的商用编程语言。虽然遭遇了其它语言的兴起，但是COBOL仍然没有倒下。

根据COBOL咨询公司 COBOL Cowboys的数据，目前仍有2000亿行COBOL代码被使用，90%的财富500强公司仍然使用COBOL代码。此外，目前的ATM几乎都使用COBOL作为后台代码。

当前COBOL由 Micro Focus 运营，Micro Focus的全球产品营销总监 Derek Britton曾对外表示： “虽然市场规模很难确定，但我们知道目前运行COBOL系统的组织数量已达数万个。每天都有无法估计数量的终端用户使用到基于COBOL的应用程序接口，全球有70%的交易处理系统使用COBOL。”

随着时代的发展，COBOL其实也分化出了多个版本，并且事实上，目前有些人正在将COBOL应用迁移到当前大热的云端。

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