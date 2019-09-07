外媒揭秘苹果抄袭他人创意内幕：利用App Store"找"灵感

据外媒报道，苹果公司经常会在毫无预警的情况下发布新的应用程序或功能，导致很多同类应用被淘汰。许多应用开发者声称，从本质上说，苹果很多时候都抄袭了他们的创意，而他们对此却无能为力。

举例来说，女性用来记录月经周期的流行应用Clue，几乎是最受欢迎的苹果应用商店健康与健身类应用，但它即将迎来苹果自家健康应用的挑战。苹果计划在本月将Clue的核心功能，如生育和月经周期预测移植到到其Health中，这款应用被免费预装到所有iPhone上。

苹果过去整合功能的举措曾导致许多第三方应用程序被淘汰。Clue面临的新威胁表明，苹果在应用程序经济中扮演着双重角色：1）提供独立应用程序访问的供应商；2）这些独立应用的竞争对手。Clue首席执行官艾达·廷(Ida Tin)称：“我们与苹果是爱恨交加的关系。当你只有一个送奶工的时候，你当然不想惹恼他。”

尽管廷相信Clue可以与苹果共存，但她认为这突显出科技行业的“权力分配失衡”。开发者已经接受了苹果抄袭他们创意的事实，他们通常不会起诉苹果，因为在与这家科技巨头的法律大战中，他们面临着巨大挑战和费用，同时也承担不起失去苹果平台可能带来的严重后果。

随着监管机构和立法者审查大型科技公司的主导地位和影响力，苹果及其平台上应用程序之间的权力失衡，可能会成为该公司受到调查的“软肋”。

从2013年苹果在操作系统中增加手电筒，到iPhone自带的“测量”应用，再到内置的动画表情符号，所有这些最初都是应用商店里第三方应用的核心功能。

在今年9月的软件更新中，除了月经周期跟踪器，苹果还增加了将iPad用作第二屏幕的功能，这个功能最初灵感源自名为Duet Display的流行应用。苹果iPhone和iPad键盘包括滑动打字功能，这模仿了SwiftKey等应用。

被苹果抄袭创意的现象甚至有个行业术语——Getting Sherlocked，这让我们不禁回想起苹果桌面搜索工具Sherlock，它借用了第三方配套工具Watson的许多功能，而Watson已经不复存在。

在科技行业，模仿行为很常见。苹果联合创始人史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）曾经说过:“我们总是无耻地窃取伟大的创意。”

但苹果的做法与众不同之处在于，它可以访问别人没有的海量数据。第三方应用程序首先要在应用商店上架，并在那里被下载。苹果应用商店收集了大量关于哪些应用取得成功的信息，甚至监测用户在这些应用上花费了多少时间。2009年至2016年担任苹果应用商店评论总监的菲利普·舒梅克(Phillip Shoemaker)表示，这些数据在苹果领导层中被广泛共享，用于帮助制定产品开发战略。舒梅克指出：“我认为苹果从应用商店的第三方应用中得到了很多灵感。”

但苹果发言人在声明中说:“每个领域都存在健康的竞争，这不断地推动着包括苹果在内的每个应用开发者前进。我们不会采用其他方式，因为这是我们的用户获得最佳体验的方式。苹果应用商店有超过200万个应用，这表明伟大的创意可以来自任何地方，并影响到人们方方面面的生活。”

科技巨头之所以强大，并不仅仅是因为它们规模庞大或利润丰厚，还因为它们是自家平台上无所不知的统治者，能够利用较小竞争对手的信息为自己谋利，并通过更强大的功能扩展自己的影响力。

苹果从数以百万计的应用开发者的创意中受益，它可以利用第三方应用刺激消费者继续使用iPhone，也可以复制这些应用最成功的创意。此外，苹果还能收取15%到30%的佣金。

美国田纳西大学法学院教授莫里斯·斯图克(Maurice Stucke)说，像苹果和亚马逊这样的技术平台，可以利用这些信息“识别潜在的新生威胁，然后找到应对方案”。当苹果复制了应用程序背后的理念，其自家应用往往会受益于禁止外部开发者使用的功能。例如，Apple Music是唯一有权充分利用Siri能力的流媒体服务。

对于移动应用程序开发者来说，很难绕过苹果。市场研究公司Sensor Tower的数据显示，苹果占了美国移动应用总收入的71%，无视苹果无异于失败。说到复制应用程序创意，苹果多年来最大的优势在于，它能够免费提供其中的许多功能，但实际上这些应用的成本已包含在手机本身的价格中。

随着苹果最赚钱的产品iPhone销售放缓，这对苹果来说更加关键。为了证明它对消费者的有用性，苹果正在向用户提供越来越多的服务。苹果自己开发了40多款应用程序，随着公司不断进军新领域，这个数字近年来始终在稳步增长。许多应用都被预装在iPhone上。

在大型科技公司影响力面临前所未有的审查环境下，有些人怀疑，苹果模仿其平台上已有应用程序的功能，并利用这些应用程序收集的市场数据加以辅助，这种做法可能会损害竞争和创新。

马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)今年早些时候将注意力集中在了苹果应用商店上。她说：“他们要么运行平台，要么专门开发应用，但不能同时做这两件事。”

美国司法部、众议院反垄断、商业和行政法司法小组委员会主席戴维·西奇林(David Cicilline)正在审查苹果和其他科技巨头是否存在反垄断行为。今年早些时候，音乐应用Spotify在欧盟提起诉讼，称苹果音乐应用在应用商店获得了不公平竞争的优势。模仿他人技术以前曾给科技巨头带来麻烦。20年前，在微软复制网景的网络浏览器并将自加IE作为Windows的默认选项后，司法部和20个州起诉了当时占据主导地位的操作系统Windows。微软最终和解了此案。

苹果公司负责公司法的副总裁凯尔·安迪尔(Kyle Andeer)在7月份美国众议院司法小组委员会的听证会上说，应用商店中只有小部分应用程序是苹果开发的。在每个领域，苹果都面临着多个强大的竞争对手。

据熟悉苹果运营方式的人士说，决定开发哪些新应用程序具有战略意义，需要公司高层决定。应用程序开发者被要求在进入应用商店之前将他们的想法提交给苹果审批，舒梅克的团队负责决定哪些应用准入。舒梅克指出，在他为苹果工作期间，他的部门非常谨慎，不分享提交审查的应用程序的信息。但他承认，苹果的高层管理人员仍然可以偷看正在审查中的应用程序。

舒梅克说，苹果获得了这些应用程序的使用方式和使用时间的数据，这是最有价值的衡量标准。这些针对数亿用户收集的数据，对于决定开发什么类型的应用程序至关重要。开发者们说，苹果已经能够制定规则，规定应用程序可以做什么，从而给自家应用增加更多优势。