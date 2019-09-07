苹果希望Siri在两年后学会健康问答和会话翻译

在上个月Siri被披露为承包商提供用户私人音频的扩展录音之后，苹果通过解雇承包商并承诺暂停人工评级作为回应。来自《卫报》的消息称，日前一位前承包商将内部Siri文件泄露给媒体，其中包括计划在2021年秋季发布的几个令人惊讶的升级的细节。

根据该报告，苹果正在研究未来的Siri更新，首先，Siri在两年后将配合一款尚未命名的新设备，实现“有关于健康问题的咨询问答”，并提供机器翻译功能。

其中最有趣的是健康问答功能，这暗示Siri可能与WebRX风格的系统结合使用，将病人症状聚合为健康建议。当然，与专业医生的诊断相比，Siri在健康方面给出的回答更近似于与医院或药房联网获取的建议。鉴于Siri在被要求处理各种基本要求时经常搞不清状况，依靠它来进行实际医疗指导的想法可能有些勉强，不过如果这是建立在有指向的网络上（比如合作医疗机构或制药公司），倒是可以处理一些比较低级的健康保健类问题。

在机器翻译方面，Siri已经开始提供一些帮助，它目前可以将设备的默认语言中的口语单词和短语翻译成外语。因此，到2021年，苹果可能将它进化到能够处理更强大的对话，更少依赖服务器，更多地依赖于设备上的处理和翻译功能。这意味着Siri接近于能够翻译出用户的实时对话，而不仅只是对单个离散问题或命令的响应。

苹果一直在Siri身上下功夫，让它成为更实用的智能语音助手，其中最突出的表现就是大大扩展了Siri在iOS 13中的功能。本篇消息中提到的神秘新设备细节不明，但我们倾向于认为实现健康问答和实时会话翻译只要基于硬件处理能力和苹果背后的机器学习技术就可以，所以这款设备估计不是什么新发明，应该就是iPhone。