阿里巴巴旗下UC浏览器将在印度推出电商服务

9月7日消息，据国外媒体报道，阿里巴巴集团子公司UC浏览器计划未来几个月在印度推出一项电子商务服务。

在给TechCrunch的一份声明中，UC浏览器发言人表示，公司计划围绕印度的内容平台建立一项电子商务服务。该发言人补充说，公司无意与该国现有的电子商务企业竞争，阿里巴巴集团也不会监督这项服务的开发。

UC浏览器的发言人称UC浏览器将利用其“在印度广泛的用户群体”来打造电子商务业务。“这项新服务符合我们丰富用户体验和客户体验的战略。”

UC浏览器在全球拥有4.3亿多用户，印度是其主要市场之一，拥有1.3亿多用户。第三方数据分析公司StatCounter的数据显示，UC浏览器占据了印度移动浏览器市场逾23%的份额，仅落后于谷歌Chrome，后者的市场份额近年来激增至63%。

根据应用研究公司SensorTower的数据，从谷歌Play Store应用商店的下载量来看，UC浏览器仍然是印度排名前15的应用程序之一。

近年来，UC浏览器的触角扩展到移动浏览之外的领域。如今，它与12万多名博主和700多家媒体合作制作内容，然后将内容提供给浏览器用户。

UC浏览器在最近几个季度推出了一些应用程序，目标用户是那些试图从网上下载视频的用户。提供类似功能的UC浏览器旗下应用程序Vmate最近获得了母公司阿里巴巴1亿美元的投资承诺。

UC浏览器全球业务副总裁杨怀元表示，公司将与其它公司合作推出电子商务服务。印度支付和电商平台Paytm曾获阿里巴巴注资，阿里巴巴拥有其约30%的股份。