阿玛尼和Diesel推出智能手表：搭载骁龙Wear 3100处理器

手表和时尚一向联系紧密，而到了智能手表时代，那些时尚圈的大佬们自然也不会错过这种机会。在本次IFA2019展会上，已经发布了不少智能手表，由Fossil集团在背后助力的两大品牌Diesel和Emporio Armani，也公布了自己最新的智能手表Diesel On Axial和Emporio Armani Smartwatch 3。

据了解，这两款产品都搭载了高通Snapdragon Wear 3100处理器，同时也引入了Fossil开发的四种用电模式，可以帮助使用者跟据需要更合理地分配续航力。其中包括省电模式，可以从这些设备中挤出多天的续航时间，同时将手表功能简化到只有心率监测等必需品，显示时间和通知。

此外，这两款设备也都内建了麦克风，可以实现通话和跟Google Assistant互动的功能。它们都提供GPS跟踪，Diesel On Axial内建了GPS模组，而Emporio Armani Smartwatch 3则需要连接手机才能进行定位。不过，Emporio Armani Smartwatch 3具有防水功能，可以戴入泳池记录游泳的圈数，并且提供了专门的Cardiogram应用便于用户更好地了解自己的心脏健康状况。

外观方面，两款手表都符合各自品牌的风格。其中Emporio Armani Smartwatch 3更为轻便，运动感更强。而Diesel On Axial则走的是工业风路线，看起来会更粗犷一些。这两款手表都会在十月上市，其中Diesel的手表售价为350美元起，约合人民币2500元，而Emporio Armani目前还没有确定最终定价。