《大事件》第六季为“王尼玛”举行“葬礼”，节目凉了？

早在8月27日，暴漫的皮诺发布了一个纪念暴漫的短视频，随后却被秒删，内容如下：“暴漫已经拍完了最后一期暴走大事件，大部分员工已经找好了新的工作，暴走漫画中除了暴走玩啥游戏被人接盘外，所有节目都会停播”。

《大事件》主持人王尼玛也在9月6日发微博称，“暴走第六季完结篇！有很多话想对大家说，一切都在视频里”。

但同时也颇有悬念的写到，“咱们下季再见！”，引起微博粉丝一众留恋，期待下季再会。

《暴走大事件》是暴走漫画出品的一档集新闻、综艺等一体的脱口秀节目。2013年3月29日首播，节目形式以主持人王尼玛头顶一个漫画头套，用轻松幽默的语言播报事实生活里一些令人啼笑皆非的现象，带来社会讽刺意义。

虽然这档节目曾受到很多网友的喜爱，但正如《大事件》最后一期节目中，纸巾老师所说，“这头套一生虽然短暂，却早已多次跟死神擦肩而过。”

2018年5月8日，“暴走漫画”在“今日头条”等平台发布了一段时长58秒、被指含有戏谑侮辱董存瑞烈士和叶挺烈士内容的短视频。

5月16日晚间消息，今日头条今日发布《关于封禁“暴走漫画”的公告》。

5月17日，微博社区发布公告，关闭包括@暴走大事件等严重违规账号16个。

5月17日晚间，暴走漫画联合创始人、CEO任剑在微博发布致歉声明称，即日起下线全线视频节目，并暂停更新，对内容进行整改，对所有内容重新整理审查。2018年5月18日，bilibili封停“暴走漫画”账号，下线暴走大事件全部视频。

2019年01月01日，新一期的《暴走大事件》回归，并更名为暴走《大事件》第六季。

但此番回归并未引起强烈反响，加之暑期档暴走漫画将制作7年、成本高达2亿的动画电影《未来机器城》搬上银幕，却遭遇票房扑街，或成为压倒自己的最后一根稻草。

暴走漫画为西安摩摩信息技术有限公司旗下产品，2012年暴走漫画获得盛大资本A轮数百万融资；2013年获得创新工场数千万B轮融资；2014年9月，完成来自创新工场、联创永宣的C轮融资；2017年还曾获得晟道投资的一轮融资。