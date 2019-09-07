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强迫症福音！vivo NEX 3将新增自定义相机功能

2019-9-7 12:20:12来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月7日消息 随着近期各大手机厂商纷纷发布新品，vivo自然不会“坐视不管”。旗下全新5G旗舰NEX 3 5G将于9月16日正式发布，而近日vivo产品线总经理栾心林也通过微博再度爆料了NEX 3 5G中在相机软件层面上的优化。

栾心林表示，随着现在手机相机功能的日益强大，模式增多界面也变复杂了，但常用的功能就那么几个。因此vivo NEX 3为强迫症“着想”，加入了全新设计的自定义相机功能。也就是说NEX 3用户未来可以根据个人使用习惯对相机UI进行一定的修改，对强迫症而言更加友好了。

配置方面，vivo NEX 3配备一块6.89英寸、分辨率为2256*1080的瀑布屏；搭载骁龙855 Plus处理器，其中5G版使用X50基带芯片；相机方面，vivo NEX 3后置三摄，分别为：6400万像素+1300万像素+1300万像素，前置1600万像素单摄；机身存储方面，配备8GB+128GB存储规格；其他方面，该机内置4500mAh电池，保留3.5mm耳机孔，支持44W快充，支持屏下指纹解锁。

vivo官方将于北京时间9月16日19:3在上海NEX SPACE召开“未来无界”NEX 3 5G旗舰新品发布会，敬请期待。

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关键词：vivo NEX

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