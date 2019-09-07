骁龙8/7/6系5G移动平台亮出组合拳！但更重要的意义在这里

2019年国际消费者电子产品展览会（IFA2019）已经于9月6日在德国柏林拉开帷幕，各大科技企业都会在这展示其最新的技术成果以及最新的科技产品。众所周知，2019年是5G商用的元年，而5G也毫无意外地成为今年IFA2019的热门话题。例如9月6日，高通就在IFA展会上宣布，该公司计划将通过跨骁龙8系、7系和6系扩展其5G移动平台产品组合，规模化加速5G在2020年的全球商用进程。



5G，被业界普遍认为是“第四次工业革命”，因为5G对整个社会生活的影响是方方面面的，从生产到生活，从娱乐到工作，从消费领域到产业领域……它将从基础网络连接技术的角度颠覆、解放整个社会的生产力。如果把5G以及5G所影响、带动的整个产业业态比喻成大自然是不夸张的，在这个大自然里，每一个个体都在扮演者自己的角色，每一种角色都有不同的种类、群族、形态……丰富、多样化是其特点，这其中，有像雨林、荒漠等相对独立、自己自足的生态系统，也有能够连接不同子生态系统构成庞大生态的角色，像生产者，例如能够通过光合作用生产养分合成有机物维系生态系统中一众物种的绿色植物。

而高通之于5G，恰如绿色植物之于大自然。

在9月6日的IFA2019展会上，高通表示：

Qualcomm Technologies交付了全球首款、最先进的5G移动平台，该平台包含首个完整的调制解调器及射频系统（Modem-RF System），其正在加速2019年的5G商用浪潮。到2020年，包含骁龙8系、7系和6系在内的广泛移动平台，将为我们携手OEM厂商和运营商，加速5G在全球的规模化商用提供独特优势。

5G产业生态的加速推进，和高通绿色植物般的贡献

今年6月，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，意味着中国正式进入5G商用元年，成为自韩国、美国、瑞士、英国之后，全球第五个开通5G服务的国家。

而根据IMT-2020(5G)推进组的总体规划，我国5G技术研发试验在2016-2018年进行，到2020年启动5G商用。从时间上看，5G商用牌照发放时间提前半年。从标准的角度来看，3GPP在2017年12月即冻结了全球第一个5G新空口标准，比原计划提前六个月完成。

3GPP是5G标准的主导方，这是一个汇集了全球运营商、设备商、芯片商等行业巨头的顶级组织。所以，5G商用部署的提前进行，产业生态的稳步前进，也是运营商、设备上和芯片商联合推动的作用。而高通作为移动通信领域的创新者，一直扮演着举足轻重的角色。

就像绿色植物在生态系统中扮演的角色一样，高通对于5G整个产业生态发展的贡献是横向的、水平化的，它通过自身在基础连接技术方面的沉淀、在连接芯片产品以及整体解决方案的研发，辐射成一个水平的面，助力5G产业生态中的其他角色不断前进，进而推动产业整体的发展。

例如高通对于5G的前瞻性研发可以追溯到十多年前，且不断为3GPP提供自己的研发成果和设计方案，例如基于OFDM的波形、先进信道编码、毫米波等等技术，加上4G LTE、千兆级LTE的演进，从而为5G发展铺平道路。

例如高通一直在积极和运营商以及通信设备商们进行动5G预商用阶段的测试和试验。2017年11，高通即联合中兴通讯和中国移动全球率先实现了基于3GPP R15标准的端到端5G新空口（5G NR）系统互通（IoDT）。2018年，高通又联合诺基亚完成了5G新空口网络和终端关键基础测试，和华为完成了基于3GPP的5G互操作测试，为加速符合3GPP R15标准的5G商用部署推波助澜。类似的合作案例还不胜枚举。

在例如，高通早在2016年就已经面向5G推出了骁龙X50 5G modem，成为首家发布商用5G modem解决方案的公司，骁龙X50在OEM厂商和运营商开展早期5G试验和部署方面起到了关键的作用。今年，第二代5G调制解调器骁龙X55也正式发布，进化为完全独立的多模全球5G基带，任何地区、任何频段、任何网络都可用，此外，高通还在去年推出了首个5G射频模组，从而形成了从调制解调器到射频前端的整套解决方案，同时具有很好的集成度，为5G终端的问世起到了重要的推动作用。事实上，在今天你已经可以切切实实买到的5G手机，大部分觉采用了高通的解决方案，是高通和终端厂商合作推进的结果。

骁龙5G平台的“规模化”加速引擎

相比以上，高通在7月6日的IFA2019上宣布的消息其实更吸引消费产业的关注，即覆盖骁龙8系、7系和6系的规模化5G移动平台产品组合，将在2020年让5G终端设备真正形成“飞入寻常百姓家”的状态，这就是“横向辐射”的威力。

骁龙8系旗舰移动平台我们已经比较熟悉，骁龙855已经骁龙855 Plus已经支持多款领先的5G移动终端于2019年在全球的推出。明年我们还将看到全新8系旗舰移动平台搭配骁龙X55调制解调器在全球市场推出。

骁龙7系5G移动平台将是集成5G功能的系统级芯片（SoC），并支持所有主要地区和频段。高通表示该平台是今年2月首个宣布的5G集成式移动平台。该高能效的移动平台基于7纳米工艺制程打造，同时更具备部分旗舰移动平台的功能特性，例如下一代人工智能引擎AI Engine，以及部分Snapdragon Elite Gaming特性，他们配合集成式5G SoC，值得期待。

IT之家小编认为，骁龙7系集成式5G移动平台是值得重点期待的，毕竟集成式5G SoC在连接性能、能效、时延等方面都会有更好的表现。高通也表示：

12家全球领先的OEM厂商与品牌，包括OPPO、realme、Redmi、vivo、摩托罗拉、HMD Global以及LG电子，均计划在其未来5G移动终端上采用全新骁龙7系5G集成式移动平台。骁龙7系5G集成式移动平台已于2019年第二季度开始向客户出样。

也就是说，价格实惠、体验完善的5G中高端手机距离我们已经不远了，这对5G终端的大规模普及显然具有重要的意义。

另外，骁龙6系5G移动平台旨在更广范围地普及5G体验，这与众多运营商在全球带来5G覆盖的部署计划一致。骁龙6系主要面向更大众的市场，搭载骁龙6系5G移动平台的终端预计于2020年下半年商用，以支持5G在全球范围的普及。

同时，高通还表示，更广泛的骁龙5G移动平台产品组合旨在支持所有关键地区和主要频段（包括毫米波和6 GHz以下频段）、TDD和FDD模式、5G多SIM卡、动态频谱共享，以及独立（SA）和非独立（NSA）组网模式——其灵活性将支持5G网络的全球部署规划。

这也说明，不仅是产品阵列，支持的技术以及到最终的5G终端体验，也是齐活儿的。

从消费端的骁龙5G移动平台产品矩阵中，再次印证了高通在5G这个大自然中扮演的重要角色，水平化的商业模式，能够快速将5G普及到更多层级，对于5G产业能量的整体迸发有着重要意义，同时也更强调合作强调合作共赢。

最后，相信大家更能理解IT之家小编在开头所做的比喻，在5G这样一个大自然中，山川、雨林、荒漠、湿地……这样自成体系的生态系统自然美不胜收、引人入胜，但我们从大自然这个更宏观的角度去横向看世界，像绿色植物这样通过光合作用为整个自然的生生不息提供动力的，岂非更加重要？

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