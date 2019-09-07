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官方公布OPPO Reno2倒计时海报：拍视频超防抖，更稳更清晰

2019-9-7 14:13:12来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家9月7日消息 随着发布日期的临近，今日，OPPO官方带来了OPPO Reno2新品发布倒计时3天的预热海报。slogan为“拍视频超防抖，更稳更清晰”。

OPPO Reno2搭载了Ultra Steady视频超级防抖功能。今日早些时候，OPPO官方还发布了一则遛狗防抖视频，展示了这款手机的防抖功能。

视频对比了遛狗时同时使用OPPO Reno2和其他手机拍摄的视频。可以明显看出，使用OPPO Reno2拍摄的视频画面更为稳定，没有出现较大幅度的抖动现象。

8月底，OPPO便在全球发布会上曝光了OPPO Reno2的产品参数和卖点。近日，有外媒发布了OPPO Reno2的上手视频，展示了这款手机的诸多特点。

根据此前信息，OPPO Reno2采用6.5英寸1080×2400分辨率屏幕，搭载高通骁龙730G处理器，配备Type-C接口与3.5mm耳机口，内置3915mAh电池。

相机方面，OPPO Reno2前置1600万像素摄像头，后置4800万光变四摄，为4800万+800万+1300万+200万像素四摄组合。

OPPO Reno2新品发布会将于9月10日10:00在上海进行，IT之家将带来直播报道，敬请关注。

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关键词：OPPO

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