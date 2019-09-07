美国高校开课教你“修手机”，只为减少电子垃圾

现在的智能机功能很强大，但是也很脆弱，从高处掉下来——“啪”，屏幕碎了，大多数人这时候会选择换一个新手机，毕竟，新款手机层出不穷，可选机型也很充足。



各种因为坏掉被淘汰的智能机静静躺在抽屉里，你不会想到，修手机居然会成为一门课，结课作业是出一本教程，教大家修手机而不是将坏的手机扔掉，目的是为了减少电子垃圾。

近十年来，维修权运动(Right to Repair)在美国许多高校的技术写作课上悄然兴起。

在80所参与维修权运动的学院和大学中，教师们与iFixit(一家为消费类电子产品提供维修工具包的公司)合作，培训学生们如何维修电子产品，即使设备制造商刻意让维修变得更加困难。

在课程中，学生们把电子设备拆开，再重新组装起来，通过实践来编写维修手册，这样人们就可以修理而不是扔掉这些坏了的电子产品。

iFixit将学生们编写的维修手册发布到其网站上供公众使用，引发大量点击。该项目的另一位负责人Brittany McCrigler表示，每月有100万用户阅读这些指南。目前学生们已经为6000种消费电子类产品制作了30000多份指南，受众超过6000万人。

“这个教育项目的目的是为了让学生学到更多的实践技术，”技术写作课程的协助负责人Marty Rippens说，"让工科学生懂得思考产品的使用寿命对他们来说是一个巨大的变化。"

设备制造商——海量电子垃圾的罪魁祸首?

在制作这些指南之前，学生们必须明白为什么世界各地那么多消费电子产品最终只能被填埋或焚烧。我们到底为什么会浪费这么多东西？这个问题的答案很大程度上在于制造这些设备的公司。

像苹果或三星这样的消费电子巨头每月都会生产新手机或发布新产品。但是，他们极少在自己的网站上发布旧设备的维修手册。事实上，许多设备制造商竭尽全力确保其产品是极难维修，这样做甚至是非法的。

例如，AirPods，其外壳是一体的，无法打开；其中的锂离子电池含有有害环境的物质，无法作为普通垃圾丢弃；基本上找不到回收企业来回收处理这些电子设备。

想象一下，如果你的手机坏了，又找不到任何关于如何修理它的说明，也没有维修店可以修理它，那么你就必须接受官方昂贵的修理费用或者干脆换一个新的。

课程的第一课，就是给学生们观看一段关于电子垃圾的视频。在这个视频里，美国产生的电子垃圾会被运到其他国家，那里的人们会将电脑、手机和平板电脑等进行拆卸，提取其中有价值的原材料，而剩余的废物则直接焚烧，产生大量有毒的烟雾。事实上，发达国家超过四分之三的电子产品最终会像视频中那样成为电子垃圾运往他国。

看完视频后，学生们都深有感触，他们将要学习的是大学课程里几乎没有的——怎样解决视频里的问题。

iFixit为学生们提供了各种废弃电子设备，三星Galaxy智能手机、KitchenAid厨房电器、洗衣机，应有尽有。学生们分组工作，把产品拆开，找出故障原因。然后他们把如何解决这些问题的方法用图片形式做成一个分步指南，并详细描述具体步骤。

敢于拆开昂贵的手机，克服“维修恐惧症”

iFixit不仅为合作大学提供课程和设备，还协助学生们在线编辑维修指南。这门课程另一个目的是旨在减少iFixit所说的“维修恐惧症”，即因害怕设备会损坏而不愿意去维修它们。

在去往iFixit的路上，我们遇到了Arielle Sampson，“拆开这些设备总是让人觉得很可怕，尤其是非常昂贵的电子设备，”这位加州理工圣路易斯奥比斯波校区航空航天工程系的学生告诉我们，她去年秋天选修了这门课。

在课堂上, Sampson和她的同学们拆开了三星Galaxy S8手机，这是一款一年前（2017）上市的手机。因为这款手机当时很流行，所以其维修指南尤其受欢迎。Sampson和她的团队打开手机外壳，拍下每一步的照片，然后编写各种如何维修或更换电池、相机、耳机插孔等的指南。

Sampson的队友Erik Mauk说，他们原来的任务是为这款手机写五到七篇不同侧重点的维修指南，但是他们一口气写了十一篇。

Mauk以前在苹果公司的Genius Bar（苹果公司维修部门）工作过，所以他比大多数队友感觉更轻松一些。除了写作技巧之外，课程真正带给他的是使他明白了当产品不被回收时会发生什么。

“我以前从没意识到这个问题的严重性，”Mauk说:“我们总是直接把电子垃圾扔掉，而不是交给可靠的回收商进行回收利用。这太可怕了，这对垃圾接收国的人和环境都是非常有害的。”

培养会思考和负责任的未来工程师

通过向学生们展示当前的电子制造业存在的不可持续性问题，iFixit还希望能激发这些未来的工程师们设计出更耐用、更易回收的产品。而要做到这点首先要让他们意识到当前的制造过程有什么问题。

“学了这门课程，你会问：我们真的需要粘合剂吗?”在马里科帕社区大学教授iFixit课程的Wyatt Johnson说。“如果我们买了手机后第一件事就是装上手机套，那么我们还会在乎手机是否要再薄两、三毫米吗?”

McCrigler则认为，这个课程的目的是让工程学走出传统的理论形式，把它与材料产品联系起来。她想向学生们提出这样一个问题:“如果你把工程设计和材料与产品这些放在一起考虑，你在设计上会有什么不同的做法吗?”

这种学生和教师在课上拿自己的产品开刀的做法使得学生的视角发生大幅度的转变。当他们克服了维修恐惧症，顺利拆开一件产品时，拆开iPhone就不再像是被判了死刑那么恐怖了。

“我的笔记本电脑和手机都很旧，但如果修一下就还能再用一年，为什么不修呢？”一位名叫Johnson的学生说。“当你明白了电子垃圾背后的黑幕，你便不会想成为幕后黑手中的一员。”

层出不穷的新产品，旧手机甚至等不到被维修

其实不止在美国，国内例如上海交大一些高校，在学校的支持下也成立了电子设备维修的学生社团，成员主要是对电子产品结构比较熟悉的理工科学生，他们为其他学生提供电子设备维修服务，不仅减少电子垃圾，还可以减少同学们因为坏了换新设备的经济压力。

然而维修和生产一直是矛盾的两方面，以前各大电子城都有许多维修电子设备的柜台，但是现在修手机的地方逐渐变少了，并不是现在的电子产品坏的少了，而是现在产品的更新迭代速度太快了。

据统计，2019年第二季度，全球智能手机出货量就达到了3.4亿台。

这就造成了越来越多的人换手机不是因为坏了，而是因为卡了、慢了、落伍了。在这种情况下，旧手机根本没有等到坏了被维修的机会，就已经成为了电子垃圾，而这个问题，大概只能靠合理的回收来解决了。