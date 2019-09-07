保时捷Taycan或许更像11年前特斯拉Roadster的定位：燃油车帝国电动化的处女作

11年前，马斯克卖掉Paypal，在后院花园打起了电动车的主意，他把“造车”这一复杂的工程分成几小步。首先，就是将上百颗电芯并联在一起，并将这些电芯密密麻麻的安装在一套改装好的BMS（电池管理系统）上。然后，买来一辆莲花汽车外壳，将电池、电动机安置其中。在他眼里，电动车是未来的交通工具。

如今特斯拉的生意如火如荼，在荒漠里建电池工厂（GigaFactory）、在中国上海拓展产线，紧接着，第四款特斯拉量产车蠢蠢欲动。仅仅是“Tesla”这个品牌名，华尔街证券分析师就给出了92亿美元的估值。

然而，谁会想起来当时的马斯克，为了“圈钱”，才在后院拼凑出来的那辆“莲花-Roadster”，随后，山寨电动车“Roadster”成为了今天特斯拉Model S、Model X以及Model 3的“鼻祖”。可以说，没有Roadster，就没有Tesla。

Roadster的使命不是售卖，而是引资。在当时的美国公路上，你几乎看不到Roadster的身影，那辆披着莲花的外壳、纯电的血肉、以及马斯克的灵魂的汽车，虽然没有成百上千的销量，却给Tesla带来了前进的资本。

时钟拨转至2019年9月，传统豪华燃油车厂商保时捷推出了近几十年第一款电动汽车：Taycan Turbo。延续了Porsche天生的甲虫线条，融合了市面上你能用钱买到的所有先进电器技术，甚至还将四座Panomera的理念照搬过来，很明显，Taycan想做一台“家用高性能豪华纯电汽车”。

想要跟上时代，保时捷将一颗460kw的电动机“塞进了”4.96米*1.96米*1.38米的车身。要知道，这台贴地发动机的实际功率并不等于在高性能动力控制系统的释放功率：在起步状态下，Taycan Turbo最大功率500kw，瞬时扭力达到850Nm，而Turbo s将这两个数值分别拉升至560kw/1050Nm（官方数据：Turbo/Turbo s 0-100km/h加速时间3.2s/2.8s）。

尽管保时捷Taycan的设计师为了让这辆性能怪兽多跑几公里，装载了93kwh大容量锂电池，然而在这台“嗜血般”的电动机面前毫无胜算：以最大功率的一半水平运行，这辆车仅仅可以运行21.5分钟。

为此，Taycan需要更快的充电速度，才能让奔波在城市、往返于长途的用户找到出门开电跑动车的自信。于是，Taycan配备的目前市面上最快的快充技术。

据悉，Taycan搭载均胜电子提供的800v快充技术，可以在官方快充桩用5分钟充电时间换来100km的续航，15分钟即可将电量从15%“回血”至80%。不得不说，这样的充电速度，可能已经完全接近国内人工加油站的效率了。

然而，官方快充电桩的稀疏以及高达150万人民币的售价，让Taycan的推广受到了强烈阻挠。

150万的价格可以在北京5环边上买半套房，可以在中国2、3线城市全款买套4居室。显然，Taycan不是为精打细算、准备购入特斯拉系列的潜在车主准备的，而是那些不愁经济问题而又对电动车有十足兴趣的买家准备的。

所以特斯拉并没有感到压力，因为这家初创电动车公司已经完成了从高端车（Model S）到低端车（Model 3）的转变，正在逐步完成着马斯克最初的企业计划。2019年上半年，特斯拉总计销量15.8万辆，甚至超过了保时捷全系车型总计的13.3万辆。

未来的公路属于电动车。保时捷在这一方面也仅仅算刚刚入门，不过以Taycan作为入场券，不仅可以拿到满分，甚至超过了市场给予的最初期待。

另一方面，电动车更大的市场在于大众化车型，上百万的车并不会获得普通消费者的关注，很明显保时捷也认同这一点。此前在推出“卡宴”第一代之后，继而推出了“小卡宴”。换言之，未来保时捷也有可能继续加大电动车筹码，逐步将更基础版的Taycan们带给50万～100万的新能源消费人群，届时，才能和特斯拉Model X或是全新版Roadster正面对抗。

▲图：特斯拉全新Roadster

而目前来看，Taycan继承着Porsche的品牌优势，作为这家燃油车帝国的处女之作，已经表现出十足的惊艳，但转舵Porsche向着电动车市场进军，Taycan似乎还有些更多功课要做，例如规模化量产、完善全球电器件供应商、充电设施、电网的建设等一系列计划，都要同时实施。

更或许，保时捷一开始就没有造大众车的念头，依然是那个奢华、高端、令普通消费者望尘莫及的德国标志。