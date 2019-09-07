迅游科技上演“内斗”，董事长总裁互相罢免

迅游科技最新披露的决议公告中显示，合计代表公司16.35%表决权的股东袁旭、陈俊共同提议免除章建伟的董事长职务，同时推选袁旭为公司董事长。罢免理由为，章建伟作为公司董事长，缺乏对公司所处行业、发展战略、主营业务的理解，长期缺席公司战略制定、经营管理。

不过，任职董事长的章建伟并没有选择沉默，也提出了罢免议案：罢免总裁袁旭职务的议案，并提议罢免后由自己兼任总裁。

在这份罢免总裁议案中，章建伟细数了袁旭的“三宗罪”，第一，由于上诉对外投资谋求私利行为，袁旭涉嫌故意侵害公司利益的行为及违反忠实义务。第二，根据个人所负数额较大的债务到期未清偿的规定，袁旭不能担任公司的董事和高管。第三，袁旭长期不向董事会汇报经营层各项工作进展，甚至有阻挠董事长听取公司经营分析会的动作。

罢免事件惊动了深交所。深交所要求说明召开董事会罢免董事长及总裁的原因，控股股东存在的主要分歧或纠纷，公司生产经营是否发生重大变化，是否会影响公司纾困事项的推进等事项。

对此，深交所要求结合相关法律法规、公司章程以及一致行动协议，核实说明此次董事会各项议案的提议过程、召集程序是否合法，董事会的各项决议是否有效，上述三人是否违反了一致行动协议。

同时，深交所还要求迅游科技核实说明召开董事会审议上述罢免议案的原因，控股股东存在的主要分歧或纠纷，公司生产经营是否发生重大变化，是否存在应披露未披露的重大信息，以及控股股东的纠纷是否对公司经营产生不利影响，是否会影响公司纾困事项的推进。

迅游科技2019年上半年财报显示，报告期内，迅游科技营收2.64亿元，同比下滑25.4%；归属上市公司股东净利润1.05亿元，同比增长1.31%。

二级市场，从2015年12月4日至今，迅游科技的股价从最高126.77元一路下跌至17.30元，股价跌幅超86%，市值蒸发超240亿。