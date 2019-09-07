谷歌宣布禁止未经证实的医疗、药品广告

北京时间7日消息，谷歌周五宣布了一项新的医疗和药物相关的广告政策。

该公司将禁止“没有生物医学或科学基础”的药物广告和“未经证实或实验性的医疗技术”的医疗广告，其中包括干细胞、细胞疗法和基因疗法。

该公司表示，越来越多的不法分子试图利用个人利益，提供“未经检验的欺骗性治疗”。通常情况下，这些治疗会导致危险的健康结果。

但是谷歌表示，将继续允许为临床试验的研究做广告，并允许临床医生向公众宣传研究结果。