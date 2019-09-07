谷歌宣布禁止未经证实的医疗、药品广告

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
北京时间7日消息，谷歌周五宣布了一项新的医疗和药物相关的广告政策。
该公司将禁止“没有生物医学或科学基础”的药物广告和“未经证实或实验性的医疗技术”的医疗广告，其中包括干细胞、细胞疗法和基因疗法。
该公司表示，越来越多的不法分子试图利用个人利益，提供“未经检验的欺骗性治疗”。通常情况下，这些治疗会导致危险的健康结果。
但是谷歌表示，将继续允许为临床试验的研究做广告，并允许临床医生向公众宣传研究结果。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有