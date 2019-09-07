女警一天打100电话被停机后续，电信核实非诈骗后恢复

IT之家9月7日消息 近日，四川江油一社区女民警在开展辖区“实有人口”核查工作时，平均日拨100余个电话。电信技术部门监测到其操作频繁，以“涉嫌电信网络诈骗”为由，将其停机。

该民警称，电信客服说是因为自己频繁拨打电话导致。为了不耽误工作，她不得不重新换手机。

据报道，目前，江油电信客服人员已核实情况，为民警恢复通话。

此前曾有运营商称，根据相关规定，被误停的电话用户如需恢复正常使用，可前往就近营业厅签订承诺书，上报审批同意后复机开通。