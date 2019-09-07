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央行公布70周年纪念币：一套7枚，最高面额2000元

2019-9-7 16:58:00来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家9月7日消息 日前，中国人民银行发布公告称，将于2019年9月10日起陆续发行中华人民共和国成立70周年纪念币一套。该套纪念币共7枚，其中金质纪念币2枚，银质纪念币4枚，双色铜合金纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。

金质纪念币和银质纪念币

150克圆形金质纪念币

150克圆形金质纪念币背面图案为寓意民族团结同心，普天欢颂国庆的组合图案，并刊“中华人民共和国成立70周年”字样及面额。

150克圆形金质纪念币为精制币，含纯金150克，直径60毫米，面额2000元，成色99.9%，最大发行量2000枚。

8克圆形金质纪念币

8克圆形金质纪念币背面图案为庆祝中华人民共和国成立70周年活动标识，并刊“中华人民共和国成立70周年”字样及面额。

8克圆形金质纪念币为精制币，含纯金8克，直径22毫米，面额100元，成色99.9%，最大发行量60000枚。

1公斤圆形银质纪念币

1公斤圆形银质纪念币背面图案为寓意民族团结同心，普天欢颂国庆的组合图案，并刊“中华人民共和国成立70周年”字样及面额。

1公斤圆形银质纪念币为精制币，含纯银1公斤，直径100毫米，面额300元，成色99.9%，最大发行量5000枚。

150克圆形银质纪念币

150克圆形银质纪念币背面图案为寓意庆贺祖国华诞，礼赞祖国繁荣的组合图案，并刊“中华人民共和国成立70周年”字样及面额。

150克圆形银质纪念币为精制币，含纯银150克，直径70毫米，面额50元，成色99.9%，最大发行量7000枚。

30克圆形银质纪念币

• 30克圆形银质纪念币背面图案为寓意民族团结同心，普天欢颂国庆的组合图案，并刊“中华人民共和国成立70周年”字样及面额。

• 30克圆形银质纪念币背面图案为寓意庆贺祖国华诞，礼赞祖国繁荣的组合图案，并刊“中华人民共和国成立70周年”字样及面额。

30克圆形银质纪念币为精制币，含纯银30克，直径40毫米，面额10元，成色99.9%，最大发行量2×100000枚。

双色铜合金纪念币

正面图案

双色铜合金纪念币正面图案为中华人民共和国国徽，国徽上方刊“中华人民共和国”国名，下方刊年号“2019”字样，左右两侧为牡丹花图案。

背面图案

双色铜合金纪念币背面主景图案为庆祝中华人民共和国成立70周年活动标识，背景图案为光芒线、石榴。主景图案上方刊“中华人民共和国成立70周年”字样，下方刊面额“10元”字样。

纪念币面额、规格、材质和发行数量

双色铜合金纪念币面额为10元，直径为27毫米，材质为双金属铜合金，发行数量为1.5亿枚。

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关键词：央行

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