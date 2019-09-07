博朗LE系列音响正式回归，售价379美元起

作为德国本土品牌，博朗Braun也不会缺席IFA这样的展会，但对于那些提到博朗就联想到剃须刀和美容仪的小伙伴来说，在IFA 2019中看到博朗展台上摆放的是一套音响产品，应该会感到十分意外吧。

实际上博朗并非是音频产品领域的小白，早在1956年博朗就曾推出过一代经典SK4唱机，并且在28年前推出了个性鲜明且极具超前感的Braue LE音箱产品（两款产品的设计者均为德国传奇设计师迪特·拉姆斯）。而此番博朗在IFA 2019中带来的三款全新音响LE01、LE02以及LE03，也正是28年前LE系列音响产品的精神续作。

经典的博朗LE

博朗在IFA展台中并未过多介绍关于新款音响的单元配置以及发声技术，但从极简的设计元素以及全铝包框来看，你总能找到一些属于迪特·拉姆斯的设计理念。当然这么多年过去，博朗自家大概也已经没有了音频产品的研发分支，所以此番登场的三款音箱，实际上是由博朗与Pure Audio（似乎是一家来自于新西兰的音响公司）合作打造。

虽然使用了经典且传统的设计，但LE01、LE02以及LE03对于现代智能技术却有蜜汁执着，首先它同时支持Wi-Fi和蓝牙连接模式，你也可以通过Google Assistant进行语音指令操控，同时它还支持AirPlay2。最“贴心”的功能在于，LE01、LE02以及LE03还搭载有一枚用于关闭麦克风的按键，如此一来你就不用害怕Google或者苹果通过监控语音来窥探你的隐私了。

博朗LE01、LE02以及LE03三款音箱将会在10月份开始销售，其中最大号的LE01售价为1199美元（约合人民币8528元），体型中等的LE02售价790美元（约合人民币5619元），而体型最小且为方形设计的LE03手机售价379美元（约合人民币2695元）。