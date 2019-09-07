谷歌Pixel 4真机上手：8倍变焦，6GB内存

IT之家9月7日消息 谷歌Pixel 4已经被多次泄露，包括真机图片、视频，还发现了有力的证据表明Pixel 4系列将具有90Hz显示屏。最新的真机上手图片证实了此前已经知道的细节：变焦功能和升级的RAM。

有微博用户上传了Pixel 4的真机上手图，黑色的应该是Pixel 4，带有白色电源键，可以看到包含Face Unlock，Motion Sense手势和前置摄像头传感器的大额头，还可以清楚地看到设备运行Android 10。

白色的应该是大屏的Pixel 4 XL，带有橙色的电源键，双后置摄像头应该包括1200万像素主摄像头和1600万像素长焦摄像头。

还有两张图片证实了之前的传闻，一张照片显示手机支持8倍变焦，但不知道这是否是完全无损变焦。谷歌可能会将远摄镜头的光学变焦与自家的Super Res Zoom技术相结合，以更高的放大倍率生成更清晰的图像。

还有一张图片显示了设备信息，该应用显示6GB RAM。

传闻这两款手机都采用了高通骁龙855处理器，6GB RAM，90Hz OLED显示屏和相同的相机。较小的非XL型号预计将配备5.7英寸1080p屏幕和2800mAh电池，而较大的XL型号预计将配备6.3英寸1440p屏幕和3700mAh电池。