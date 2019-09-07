内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

vivo V17 Pro高清渲染图及配置出炉：首款前置弹出式双摄手机

2019-9-7 22:18:24来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月7日消息 刚刚外媒winfuture曝光了vivo V17 Pro的高清渲染图及详细配置出炉，该机是世界首款搭载弹出式自拍双摄的手机，一起来看一下吧。

据悉，vivo V17 Pro采用6.44英寸SuperAMOLED显示屏，几乎覆盖整个设备的正面。屏幕的分辨率为2440x1080像素，搭载屏下指纹。vivo将两个前置摄像头安装到升降模块中，这也是第一部搭载弹出式自拍双摄的手机。据悉，主前置摄像头是一个3200万像素的传感器，具有超广角特性。此外，还有一个200万像素传感器用来拍摄人像模式。

Vivo还在V17 Pro背面安装了四个摄像头，主摄像头4800万像素。此外，还有一个800万像素的广角相机，还有两个使用两百万像素的传感器，其中一个传感器应该是一个用于景深效果的摄像头，而另一个200万像素的摄像头功能还未知。

性能方面，vivo V17 Pro搭载骁龙675处理器，提供8GB RAM和至少128 GB的内部闪存，操作系统是Android 9.0 Pie。其它方面，该机还具有NFC，蓝牙5.0，ac WiFi，面部解锁，双SIM卡支持和USB 3.1的Type-C端口，电池容量为4100mAh。

目前vivo V17 Pro的售价和上市时间还未知。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：vivo V17 Pro

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有