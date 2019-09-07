vivo V17 Pro高清渲染图及配置出炉：首款前置弹出式双摄手机

IT之家9月7日消息 刚刚外媒winfuture曝光了vivo V17 Pro的高清渲染图及详细配置出炉，该机是世界首款搭载弹出式自拍双摄的手机，一起来看一下吧。

据悉，vivo V17 Pro采用6.44英寸SuperAMOLED显示屏，几乎覆盖整个设备的正面。屏幕的分辨率为2440x1080像素，搭载屏下指纹。vivo将两个前置摄像头安装到升降模块中，这也是第一部搭载弹出式自拍双摄的手机。据悉，主前置摄像头是一个3200万像素的传感器，具有超广角特性。此外，还有一个200万像素传感器用来拍摄人像模式。

Vivo还在V17 Pro背面安装了四个摄像头，主摄像头4800万像素。此外，还有一个800万像素的广角相机，还有两个使用两百万像素的传感器，其中一个传感器应该是一个用于景深效果的摄像头，而另一个200万像素的摄像头功能还未知。

性能方面，vivo V17 Pro搭载骁龙675处理器，提供8GB RAM和至少128 GB的内部闪存，操作系统是Android 9.0 Pie。其它方面，该机还具有NFC，蓝牙5.0，ac WiFi，面部解锁，双SIM卡支持和USB 3.1的Type-C端口，电池容量为4100mAh。

目前vivo V17 Pro的售价和上市时间还未知。