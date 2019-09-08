《小丑》夺得威尼斯电影节金狮奖

IT之家9月8日消息 据守望好莱坞消息，DC新片《小丑》夺最佳影片金狮奖，漫改/超英类目电影第一次获欧洲三大电影节最大奖。此外，杨凡《继园台七号》获最佳剧本，华语片唯一奖项。波兰斯基《我控诉》获评审团大奖。影帝后归《马丁·伊登》《世界的胜利》。

发布会上，威尼斯电影节评委解答为何把金狮奖最佳影片给《小丑》、给一部漫改/超级英雄类目电影，也回答了主演华金·菲尼克斯为何没得影帝。

玛丽·哈伦：“小丑的漫画很多年都有了，但是其中的内核也很适合当下。影片是将一个坏人从另一个角度来分析解读。我们给了金狮，就没办法表彰精彩的表演，但整体都非常棒。”

卢奎西亚·马特尔：“《小丑》的主角不是人，而是整个社会系统，不光是关于美国，也是关于全世界，摄影，音乐，表演都非常棒。拍一部动作片对英雄和反英雄的思考很有意思，对美国和全世界都是，我们分析影片的图像音效特效等等，如同任何其它一部竞赛片，希望大家能够接受我们的主观选择。”

保罗·维尔齐：“我们有规定：一个影片拿了金狮就不能拿别的，我们试图找到平衡。总共21部电影，只有7、8个奖，不够分，应该有更多的奖。《小丑》是一部很现代的作品，其中讲述的孤独，痛苦，脆弱，还有对电影中的超英的思考，都可以引起共鸣，这也是对电影无比热爱的一次致敬。影片中几乎超人般的精彩表演，不单单是华金，整个剧组演员表演都是。”

而身为意大利人的维尔齐，也否认因是本国人而力推《马丁·伊登》的卢卡·马里内利获影帝：“我个人对卢卡的表演很印象深刻。我并没有能力操作奖项，也不习惯这样做。奖项颁发的问题是太少了，还有其它影片我也想给予奖项。”