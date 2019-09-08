苹果今年秋季发布会意义深远，或将成为其股价转折点

新浪美股9月8日讯对一些人来说，周二的发布会只是苹果多年来在9月例行举办的产品发布活动。然而，对于目前和未来的苹果股票持有者来说，周二在库比蒂诺苹果总部举行的发布会意义重大得多。

这可能被视为苹果公司以及苹果股票的转折点。投资者将关注其他创新是否能抵消iPhone面临的放缓。

当然，该公司及其旗舰产品仍然拥有大量的粉丝。毕竟，它是苹果公司，这是一家将智能手机的使用主流化的公司。

不过，这种乐观情绪可能还不足以改变现实。周二的发布会很可能最终会让投资者做出更全面的决定，进而推动苹果股票进入更长期的走势。

大多数苹果的死忠粉都不愿意承认该公司已经进入了一个关键时期：即消费者正在对iPhone失去兴趣。韦德布什的分析师丹尼尔-艾夫斯（Daniel Ives）就是其中一位乐观主义者。他认为，“苹果的供应链计划在iPhone 11发布的最初阶段销售7500万部，与去年秋季之前的iPhone销售周期相比略有上升。”艾夫斯特别强调了来自准备升级设备的老iPhone用户“被压抑的安装基础需求”。

但总的来说，大多数分析师都认识到，苹果的未来取决于它现在所做的一切。CFRA分析师安吉洛-齐诺（Angelo Zino）甚至称新的iPhone系列产品“无聊”。不过，齐诺仍然对这次活动很感兴趣，期待着有关该公司电视和游戏的消息。

大多数观察人士都明白，iPhone在该公司收入组合中所占的比例越来越小，而数字服务在其中所占的比例也越来越大。分析师达纳-布兰肯霍恩（Dana Blankenhorn）上周写道，“在蒂姆-库克（Tim Cook）的领导下，苹果学会了从每一位苹果客户身上榨取越来越多的终身收入，这要归功于它的服务，这是非常有利可图的业务。因此，吸引顾客上门比从最初的销售中赚钱更重要。”

事实证明，新商业模式的阻碍在转型的步伐有多快，以及iPhone的营收能否完全被服务“取代”。

关于这个问题，布兰肯霍恩补充说，“分析师应该关注苹果用户群的人均收入，而不是高管们下周二拿着的那些亮闪闪的东西。”

周二的发布会不会回答有关商业模式的转变速度等问题。不过，交易员们相信通过这场发布会的蛛丝马迹，自己将对未来苹果股票的走势有更好的把握，他们将作为一个整体更有可能做出买入或卖出的决定，从而启动一种更长期的趋势。

尽管没有说太多，但许多投资者仍然对苹果股票保持着沉默的怀疑。周二，库克如何令人信服地推销自己的产品——并展示出他们推动服务收入的能力——将决定投资者对该公司的态度。至少，它将巩固现有的迹象，并随后为该股可预见的未来定下基调。