吸收宿主营养会产下百万枚卵的绦虫，还是减肥良方？

你见过绦虫吗？它们就像恐怖电影里的生物，生活在宿主体内，吸收着宿主的营养并且会产下数百万枚卵。它们可以长到25米甚至更长，在宿主体内存活的时间能够长达30年。令人担忧的是，你的体内很可能的就有这样的虫子。

幸运的是，生活在医疗条件发达地区的人们不太可能感染绦虫，因为它与个人和社会层面的不良卫生习惯密切相关。洗手和洗澡方式不恰当、与牲畜接触、生活在粪便处理方法不当的地方，以及食用生肉或未煮熟的肉都会使人处于危险之中。

所以点牛排之前，你可能要再慎重考虑一下要几分熟。

异想天开的绦虫减肥法

尽管绦虫听起来有点恶心，但是有人认为，有意感染一条绦虫将是一种相对简单的减肥方法。

事实上，从某种角度来说，这种想法似乎有一定的道理，当然前提必须是你能克服恶心。如果一条绦虫正在你的体内，你就可以放心的大吃特吃。因为绦虫会帮你消灭脂肪和肥肉，还你魔鬼般的身材。

先不管这个方法的减肥效果如何，我们首先要面临的问题是，怎么才能感染绦虫呢？再者，一旦你感染了，会有什么结果呢？绦虫能帮你减掉多少体重？

它们是如何繁殖和感染的呢？

绦虫的身体被称为横裂体，是由许多单独的节片组成。这些节片还有雌雄之分，最靠近颈部的部分大多是产生精子的雄性，较远的部分是产生卵袋的雌性。事实上，每一个节片都含有大约10万个卵。

节片经常会从蠕虫身上脱落，并随着粪便排出宿主体内。然而，每个节片都有功能性肌肉，可以爬行。有时，分离的节片会从宿主的肛门或者粪便中爬出来，增加被其它动物吃掉的几率。

当虫卵被食草动物吃掉时，它们就会在这些中间宿主的消化系统中“孵化”出来，让宿主患上囊虫病。猪、牛和羊是最常见的发病源，食用肉食的人类很可能因此感染囊虫病。

当宿主动物死亡时，含有囊虫的肉可能被其它动物或者人类吃掉。被摄取的囊虫进入新寄主的消化系统后就会附着在肠壁上，开始新的循环。

人类绦虫病的危害

一旦绦虫进入人体，人类就会患上“人类绦虫病”。这种病通常没有任何症状，然而当绦虫钻入血液中时就会发展成囊虫病。囊肿可能出现在你身体的任何位置，有时还会生长，并导致周围组织发炎。由此产生的压力可能导致暂时性或永久性的失明以及脑损伤等，在某些极端情况下甚至会导致死亡。

如果它们变大，可能会堵塞阑尾、胆管或者胰管。囊肿也可能在肺和肝等器官内生长，当它们足够大时就会破坏这些器官的功能。有时囊肿会破裂，这可能导致瘙痒、荨麻疹、呼吸困难和肿胀等与严重过敏反应类似的症状。

绦虫感染通常不会引起任何症状，但如果你有虚弱、恶心、腹痛、腹泻、头晕、食欲不振以及体重减轻等症状，你就有必要去检查一下。感染初期可以通过灭绦灵或吡喹酮进行快速治疗，这类药物会迫使绦虫的所有肌肉永久收缩，从而杀死它们。情况严重的可能需要手术。

绦虫减肥的传闻和减肥药

据说，在20世纪50年代中期，歌剧演唱家Maria Callas曾借助绦虫来达到显著的减肥效果。她在几个月内减掉了约27公斤，而她曾经感染绦虫的经历也众所周知。很可能是没有关联的两起事件最终被混淆成一个谣言。

有证据表明，从19世纪末20世纪初开始，就有广告就在兜售“绦虫丸”，帮助女性保持苗条身材。出售的药片是否真的含有绦虫，或者女性是否真的摄入了这些药片来获得绦虫，这些都很难证实。所以，即使真的有人试过这种减肥方法，但它可能从来没有广泛传播过。

绦虫真的能减肥吗？

当你感染了绦虫，你的体重会下降吗？你可以不计后果的把所有美味都塞进胃里吗？呃……可能不行！

首先，绦虫还不够大，无法吸收人类摄入的所有卡路里。但是如果你大量摄入碳水化合物，你和绦虫甚至有可能都变成胖子。

在大多数情况下，绦虫感染是没有症状的。一些绦虫寄主会出现肠道不适或腹泻，一些人的食欲也会下降，这可能会导致体重减轻。但是即使绦虫确实减掉了一些体重，它仍然不是一个减肥的好方法。

对大多数人来说，美丽才是减肥的动力。当绦虫从你的身体里偷走某些维生素时，你会因为缺乏这些营养而遭受健康问题。当然，你可能会瘦下来，但没有人会喜欢你病恹恹的外表。更糟糕的是，寄生虫感染的免疫反应很可能导致腹腔积液，也就是说你会出现大肚腩！

因此，借助绦虫减肥，基本可以算得上是白日做梦了！如果你真的想减肥，那就管住嘴、迈开腿！少吃多运动，运动才是保持苗条和健康身材的神兵利器！