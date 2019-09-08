RF方案整合骁龙全系装备，高通要把5G电波传向每个角落

2019年被称为“5G元年”，从年初起，各种有关5G的新闻报导屡见于头条，网络建设，手机设备，以及通讯基带基站技术等等，不断冲刷着每一个人的头脑信息中枢，每一次其实都是在重复“5G就要来了”这一讯息，令人欢欣鼓舞，却同时又惴惴不安：

我们是否真的已经做好了万全的准备？

不用担心，IFA 2019上的公布体现了高通已经全方位蓄势待发。搭上高通老司机的车，前往5G时代的专列就不会晚点。

整合拓展再优化5G生态最大化

去年12月，高通先是正式为行业提供了业内首个真正的商用5G平台骁龙855；随即在今年2月份正式推出骁龙X55 5G调制解调器、毫米波天线模组QTM525、以及天线调谐方案QAT3555等一揽子5G从Modem到RF的全面解决方案。

而现在，为加速5G普及的速度，高通决定把之前这些差异化的分类产品，全部集合成一个统一的定义：骁龙5G调制解调器及射频系统。把终端的设计模式转化成系统级解决方案，在更高的层面上整合优化，可以在支持5G高性能低功耗的同时，进一步减少OEM方在设计集成上的开销，加快更具规模化的5G部署。

高通表示，目前已经有超过150款采用骁龙5G调制解调器及射频系统的5G终端产品已经发布或正在开发，而这一解决方案已经在新发布的骁龙7系5G移动平台中集成，很快这个5G版骁龙7系就会出现在各大手机厂商的新品里：12家全球范围内的OEM厂商，包括OPPO、realme、Redmi、vivo、摩托罗拉、HMD Global（诺基亚）、LG等，都已经表示将在未来的5G手机中搭载骁龙7系5G移动平台，承担起主流大众的5G普及任务。

在这个解决方案里，骁龙X55仍是核心，作为全球范围内第一款采用7nm制程工艺打造的5G调制解调器，相比上一代X50几乎全面升级，覆盖5G到2G多模所有网络，也对全球所有国家地区所有频段和不同频段组合提供支持，新加入的SA独立组网和NSA非独立组网的混合部署支持，让5G技术也能惠及一开始并没有足够成本直接SA起步的运营商，而且动态频谱共享还能进一步提升部署灵活性。

而在IFA2019上，高通也公开了新的毫米波天线模组QTM527，这是全球首个面向5G固定无线接入的全集成式增程毫米波解决方案。这个模组对前面提到的5G调制解调器及射频系统进行拓展，支持多达64个双极化天线单元，通过双向通信波束成形、波束导向和波束追踪技术，可以实现更广范围的最优毫米波覆盖，破除毫米波传输距离短的困境，让其跳脱出手机终端，变成一个大功率高速5G网络接入点，让运营商能在光纤入户困难的偏远地区，乡村以及密集市区里组件速度可突破Gbps，媲美光纤接入的移动互联网服务。

有了以QTM527为基础的5G FWA CPE设备，就像过去收电视信号一样，只需要在屋顶和窗户摆上一个，就等同于把千兆互联网接入了家中，联网从未变得如此便捷，施工成本和技术门槛都被大大降低。到2020年QTM527增程毫米波CPE正式上市后，5G必能惠及更广大的用户群体，而不只是大城市的专利。

全系列骁龙移动平台5G覆盖

前面提到骁龙7系已经整合了这一最新的5G调制解调器及射频系统解决方案，高通不可能只会在7系里这么做。如果你今年一直在关注5G的进展，你肯定已经听说了iQOO Pro、OPPO Reno 5G版，Galaxy S10 5G版、小米MIX 3 5G版、中兴Axon 10 Pro等手机，它们都是在骁龙8系旗舰平台上实现的5G网络支持。

在高通决定整合前，骁龙8系作为先行者，已经为高通获得了第一批关于5G解决方案如何在终端中集成的宝贵经验，所以为了加速5G的普及，高通才会决定把前面的模块式参考设计，统合为一个完整的解决方案，并在8系、7系，以及更亲民的6系移动平台中整合骁龙5G调制解调器及射频系统。它们现在最新的动向如下：

骁龙8系——高通已经在准备下一代旗舰级骁龙8系5G移动平台，并表示将在今年年内对新一代骁龙8系作更深入的披露。

骁龙7系——今年最先公布的5G集成式移动平台，基于7nm制程工艺打造，吸收了一部分旗舰体验如人工智能引擎AI Engine，游戏Snapdragon Elite Gaming的部分特性等，这个系列的5G版本已经于今年第二季度向客户出样，也就是说，今年年底我们就能买到搭载骁龙7系的5G手机。具体品牌在前文已经有所列举，而更详细的信息高通也会在今年晚些时候公开。

骁龙6系——6系一直都是向大众带来移动互联网魅力的中坚力量，无数走量爆款都是骁龙6系移动平台的受益者，而在5G时代，骁龙6系也在为更广泛围普及5G体验蓄势待发，高通预计，骁龙6系5G移动平台的终端能在2020年下半年上市，届时5G网络商用部署也已基本成熟，全民5G的时代将由此揭幕。

上半年5G频段资源已经划分，所有人都卯足劲要在下半年大展身手，不论运营商，还是终端厂商，都在全油门加速5G商用浪潮。高通已经作好跨度为两年的充分准备迎接2020年的全民规模5G普及，而我们只需要一句，“没时间解释了，快上车！”