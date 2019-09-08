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外媒：华为 Mate X将搭载两款不同的处理器，下月发

2019-9-8 9:07:50来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月8日消息 早前华为已在柏林IFA 2019发布会上正式发布全新麒麟990处理器，这款处理器将由华为Mate 30首发搭载，而华为的可折叠手机Mate X也将搭载。不过似乎官方对于Mate X还有另一种打算。

据TechRadar报道，华为官方称华为Mate X将拥有两种版本，其中一个为搭载麒麟990处理器的版本，另一个版本则搭载的是麒麟980处理器。

早前曾有消息称华为Mate X有5G版本，但尚未确认是否存在4G版本的Mate X。虽然麒麟990也可以作为4G芯片使用，不过华为显然更希望华为Mate X 5G能搭载麒麟990处理器。而如果外媒消息属实的话搭载麒麟980的版本应该就是4G版华为Mate X，毕竟今年2月在MWC上展示的Mate X采用的就是麒麟980处理器。软件方面，华为Mate X所采用的是EMUI 10，此外华为对Mate X的设计细节进行了一些调整，例如更改设备背面的展开按钮的材料。

华为消费者业务CEO余承东表示：“一开始，我们想在上个月[2019年8月]正式发售Mate X，我们推迟了。也许下个月会发售。”除此以外他还曾表示，大规模生产Mate X将会是一项挑战，除了零部件本身的价格，还有很多需要考虑的因素。

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关键词：华为Mate X 5G

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