NBA是如何一步步变成一家“科技公司”的？

2019年8月15日，阿里巴巴集团联合创始人蔡崇信加入NBA老板俱乐部。蔡崇信将从俄罗斯富豪Mikhail Prokhorov手中买下篮网队剩余的51%股份。这笔价值23.5亿美元的交易将让蔡崇信获得篮网100%的控制权，成为这支纽约球队的大老板，科技圈人士买下NBA球队不是新鲜事。

近一半的NBA球队的老板具有科技圈背景，比如微软的两位元老艾伦和鲍尔默，在离开微软之后各自收购了两家NBA球队（波特兰开拓者队和洛杉矶快船队），金州勇士的老板Lacob则是出身硅谷的风投人。此外，达拉斯独行侠的马克·库班、萨克拉门托国王队的维维克·拉纳戴夫、华盛顿奇才队的泰德·莱昂西斯、孟菲斯灰熊的罗伯特·佩拉等人，都是在科技公司掘到人生第一桶金。

科技行业和NBA之间，一直有着不寻常的交集。

在今年NBA总决赛第三场多伦多猛龙队对金州勇士队的比赛中，一个坐在场边的穿着保守的球迷推搡了猛龙队的后卫凯尔·洛瑞，事后大家才知道，这位不文明球迷竟然是硅谷的亿万富翁投资人马克·史蒂芬斯。

这件事也揭露了金州勇士队的一个小秘密——如果你认识所有的硅谷大佬，你就总能在勇士队的比赛中发现某位科技界亿万富翁的身影。金州勇士队的板凳区旁边的座位甚至被人戏称为“亿万富翁专区”。

勇士队的老板乔·莱科布是KPCB的合伙人，他用硅谷管理公司的那一套办法来经营球队，将勇士队从二流球队变成现在联盟最好的球队之一。

2010年他买下大部分勇士队的股份时花了4.5亿美金，所有人都觉得买贵了，这支球队毕竟不是湖人、不是凯尔特人，这支球队上次夺得冠军已经是遥远的1975年的事情了。后来的故事大家都知道了。你不用了解篮球、或者懂体育，你也能欣赏库里的远距离精准跳投。

金州勇士队的成功除了砸钱，还有一个重要的因素：它处在一个特别的地区——硅谷。硅谷地区有两种人最不缺，即风险投资人和工程师，勇士队的成功就是他们合作的结果。投资人有秘密武器，那就是能够应用大数据的工程师。

在收购完成后，勇士老板乔·莱科布首先动用了高科技手段来提升训练水平。比如，勇士队会让队员们使用可以有效降低飞行时差的睡袋、他们一直穿戴着可以帮助球队判断球员疲劳程度的高科技装置，包括心率和腿部承受力量等数据。

经NBA发展联盟测试一年后，勇士队在训练时也开始用上了内置sensor的压力衣Athos，这种嵌在球衣内部的感测器会追踪球员肌肉、心率、神经等身体机能的运作方式。

勇士队在加州的训练馆里还装上了Play Sight Smart Court系统，通过九个高清摄像头追踪并实时通过视频传输球员的训练情况。

为了收集球员数据，勇士球员会穿上Catapult Sports的小型监控器，追踪加速度、变向、心率、膝盖脚踝的压力等指标。这些指标可以帮助教练在场上调整球员上场和休息的时间，也能帮助球员在训练时知道自己该休息多久。

勇士队也是提供VR现场直播的先驱球队之一，它是联盟中第一支实行智能练习场馆的球队。这个系统是由以色列创业公司PlaySight Interactive研制的，练习场馆内有4个高清摄像机和视频屏幕，能在控制台进行大量分析、统计、视频录制。

库里会使用感测眼镜进行训练，这样的眼镜会削弱他的视觉，他得在视觉减弱的情况下一手运球，一手做抛、接网球的动作（或和陪练员互抛网球），提高自己的观察力、反应能力。

▲金州勇士的两位老板

但如果仅仅是这些手段，联盟的其他球队大可以简单复制。利用数据分析来决定球队的打法，并且坚决执行，这才是成功的根本。他们发现了一个好东西：三分球。

于是他们根据市场回报的原则重新建立了球队的整个体系，包括教练，球员，战术。

他们炒掉了赛季50+胜场的教练(NBA的任何一个球队都没干过这种事情)，启用了菜鸟教练，没有任何执教NBA经验的史蒂夫·科尔：他曾经是NBA历史上三分命中率最高记录的保持者。

他们炒掉了当年球队的头牌，从选秀中得到两名排位都不算高的射手，库里(首轮第7位)和汤普森(首轮第11位)。这两位仁兄被称为“水花兄弟”，后面的故事就广为人知了。

可以说，勇士队就是NBA里的Google。

在湖人主场，可以数数看有多少好莱坞明星；勇士队主场，可以数数有多少硅谷的大佬们在场。

NBA球员跨界科技投资人

硅谷科技圈上得了台面的人都爱与金州勇士的球星来往，反之亦然。杜兰特在顶尖风险投资人Ben Horowitz家过生日；然后在艾迪·库伊家观看总统大选，一起观看的还有蒂姆·库克。

除了科技圈人士用科技改造NBA，实际上，NBA的球员也频频涉足科技界。

如果你是NBA中顶尖选手，年薪超过2000万美元根本不是问题。如果你是一个寻找投资的企业家，向一些正在对初创企业进行投资的球星寻求帮助显然是一个不错的主意。事实上，已经有部分NBA球星在科技类初创企业有着相当规模的投资。

勇士队的库里、杜兰特和伊戈达拉等都纷纷跨界投资科技公司。

伊戈达拉加入金州勇士队还有个目的：在旧金山湾区，遍地都是可以投资的科技公司。他看不惯一些NBA球员只会投资什么理发店、音乐公司之类的。他投资了许多科技公司。

库里投资的公司名叫CoachUp和SnapTravel，前者是一家将专业私教和年轻运动员进行配对的创业公司，后者则是一家简化酒店的预订流程的App。

而杜兰特加盟勇士队之后，也跟伊戈达拉学习了投资，他最出名的是投资了一家云计算Rubrik和“美国饿了么”Postmates。

篮球名人堂成员史蒂夫·纳什在苹果发布会上，介绍了自己投资的App——HomeCourtAI。而这款App的股东还有华裔球员林书豪等人。

除了勇士队的球员，NBA球员做投资的情况非常多：

科比是几个人里最有名的投资人，在2014年投资过阿里巴巴，在退役之后运营了一家注册资金达到1亿美元的公司，参与了VIPKID的融资。

奥尼尔在2004年就吃进了大量谷歌的股票。

勒布朗·詹姆斯也是投资大军中的一员，回报相当可观。据报道，詹姆斯很早就投资Beats耳机品牌，并在该公司以30亿美元的价格被苹果公司并购时，狂赚3000万美元。

另一NBA球星卡梅隆·安东尼也创办过风险投资公司，专门投资数字媒体、消费类互联网和新兴科技的初创企业。安东尼还是lyft的投资人。

NBA球员的平均年收入为450万美元，高于世界上任何一个体育联赛的平均水平。每年都有NBA球员退役。据美国《体育画报》调查，约六成球员在退役五年内濒临破产，主要原因是不懂理财。最好的做法是：在光景尚好时，充分利用手中充裕的现金流，做出明智的投资决定。

NBA的科技故事还将继续

科技元素的引入，不仅改变了球队的运营方式，也为粉丝带来了全新的体验，VR等技术也将大有用武之地：身临其境坐在赛场地板近距离观看现场比赛。2015年开始，NBA成为全球第一个使用VR（虚拟现实）技术做视频直播的联盟。

从科技的角度来发掘NBA背后的故事，我们甚至可能会觉得整个NBA联盟完全称得上是一家“科技公司”。科技圈和NBA的故事，还将继续下去，我们无法像科技大佬那样买下一支NBA球队，但有了“黑科技”，我们可以更好的享受这项赛事。