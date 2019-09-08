Chrome让人失望，是时候转移到Firefox或Edge？

我们曾报道过，谷歌正在移除Chrome的关闭其他选项卡的报道，引起很多用户的讨论，很多用户表现出对Chrome浏览器的失望。而在国外，也有很多人认为谷歌这项修改使Chrome变得越来越臃肿。

还有前段时间，谷歌在Chrome 76中隐藏了“https://”和“www”，也引起部分用户的反感，而且，Chrome上安装越多扩展慢慢地会让了它变成一个臃肿和笨拙的网络浏览器。

来自 techradar 网站的用户 Matt Hanson 博文表示，谷歌此举是在逼其转移到Firefox或是Edge浏览器。Matt Hanson 认为：

老实说，我认为 Chrome的巨大成功是它最大的失败。谷歌拥有如此巨大的网络浏览器市场份额（谷歌在浏览器使用方面取得了70%的市场份额），这导致谷歌有或多或少的自满。该公司不需要像刚开始一样费力向用户宣传Chrome，正因为如此，我担心公司在Chrome问题上已经停止了创新。

Matt Hanson 讲述了自己在使用Chrome几个小时后，Chrome浏览器就会占用电脑很多内存，这也与他在使用浏览器时有关，他会在Chrome上安装很多扩展，而且通常会打开很多选项卡。

除了Chorme外，还有什么选择？

Matt Hanson认为最满意的答案之一就是 Firefox，谷歌最近在Chrome上的改变引起部分用户不满。而对于 Firefox来说，Mozilla对它的更改在社区有广泛积极的反应。不过，根据 Firefox统计说明，Firefox的用户活跃量有下降的趋势。

由snazz报道称，Mozilla若想摆脱这种情况的话，就要采取一些行动，如摆脱Google作为它们默认的搜索引擎，这既是为了用户隐私，也是为了实现多元化的融资方式。另外，隐私保护是Firefox相比Chrome的一大优点。在最近刚发布的 Firefox 69中，默认启用跟踪保护，阻止第三方跟踪cookies。

在隐私保护方面，谷歌无法与其竞争对手相比，它不可能损害自己利润丰厚的广告业务。在8月22号谷歌在一篇博文中表示：“不分青红皂白地封杀cookies，可能会破坏出版商的收入来源，同时也会损害消费者的利益”。浏览器隐私已经成为谷歌在浏览器市场上与其竞争对手的区分的重要因素。

相比之下，Mozilla的一位发言人当被问及对出版商的影响时，谈到在决定引入这一改变之前，它曾与媒体机构进行过研究：

虽然这会对收入造成负面影响，但出版商认为这是一个短期问题。许多出版商回应反追踪技术说，他们已经在开发基于个人信息的定向广告的替代品。从本质上说，他们认为隐私符合他们的长期战略商业利益。

而另一个选择就是微软的Edge，大多数用户可能对其前身Internet Explorer的厌恶，再加上缺乏特性和有限的扩展支持，所以从未将Edge视为日常的Web浏览器。然而，不久前微软正式推出基于Chromium的Edge测试版，Edge浏览器以Chromium为内核，微软似乎已经做出了Chrome替代品，它提供了Chrome的一些基本功能和性能，还提供了扩展支持。

Matt Hanson使用过新版Edge后，发现有很多地方是值得喜欢。例如，从Chrome保存下来的所有密码都会在Edge中，还有更好的选项卡结构，这是对很多人是很必要的。

以上观点来自各方综合所得，无论哪款浏览器，都有其优点也有缺点。您认为呢？