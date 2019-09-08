腾讯《王者荣耀》新英雄美女西施出场动画曝光

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IT之家9月8日消息 此前，王者荣耀官方放出了西施新原画，并表示西施现已完成新一轮局内技能调整，并在体验服测试。现在局外展示动画已经曝光，相比之前的西施更加稳重。
据悉，今年7月份王者荣耀曝光了新英雄“西施”，在角色设计上，西施身着素雅的衣服，伴以轻纱为饰，而在技能视觉设计上，也通过轻纱与荷花的元素去映衬这种感受。而在技能上也充分体现了“西子浣纱”。
下面是经过官方修改调整的西施出场动画。
▲此前西施出场动画
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