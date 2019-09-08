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迅雷X 10.1.21正式版下载：新增无线投屏，优先观看部分视频

2019-9-8 12:40:29来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月8日消息 此前迅雷X已发布了正式版，Electron软件框架完全重写了迅雷X主界面，并且对下载引擎进行了全面的改进升级。适配了2K/4K高清屏幕，文字显示效果也变得更加清晰细腻。

由于迅雷X10.1.19、10.1.20两个版本都是小范围测试版，所以迅雷X已经一个半月没发正式版了。现在在迅雷X 10.1.21正式版本中，带来了大量的升级和改进。

最直观的变化，发生在右侧的任务详情页里，使用“字幕搜索、迅雷口令、下载到手机”都不再需要打开一个新的窗口。

此外视频任务的详情页右上角，还增加了“投屏”功能，可将下载的视频文件无线投屏至显示设备。

还有一个不太起眼，但是很实用的变化。当你正在下载含有多个视频文件的BT任务或任务组时，如果其中的部分视频文件下载完成，文件标签右侧会显示一个数字，用来表示下载完成可以播放的视频文件数量。

点击加粗的文件名或右侧的“播放”即可让你在整个任务尚未下载完成时，优先观看部分视频内容。

更新信息：

  • 大幅提升各类小文件的下载速度

  • 采用全新设计的任务详情页

  • 新增“投屏”功能，可将视频文件无线投屏至显示设备

  • 文件列表增加视频子文件下载完成提示

  • 大幅提升“接管剪切板”功能的下载链接检测准确性

  • 支持从任意浏览器中拖拽链接到“悬浮窗”创建下载任务

  • 优化“磁盘繁忙”提示的用户体验

  • 规范化命名“XLServicePlatform”服务

  • 使用“边下边播”功能不再要求登录迅雷帐号

  • 新创建的磁力链接任务“复制下载链接”时，将复制创建任务时的原始链接

  • 优化下载引擎的内存占用

  • 修正删除某些任务时，遗留空文件夹的问题

  • 修正拖动“新建任务面板”时，下载地址编辑框未随之动态调整的问题

  • 修正Chrome迅雷下载支持扩展在某些情况下获取文件名异常的问题

下载地址：点此链接

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关键词：迅雷X迅雷10迅雷

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