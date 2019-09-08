厦门移动中标5000万政府大单却拒绝签署合同，被罚款+黑名单

C114讯9月8日消息 前不久，据来自“福建省厦门市湖里区政府网站的一份招标更正公告”显示：因中标人中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司在规定时限内无正当理由不与采购人订立合同，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条等规定，经采购人和项目使用及具体实施单位研究，取消中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司在本项目三个合同包的中标资格，本项目将重新开展政府采购活动。

除取消中标资格外，有媒体爆出，厦门市湖里区财政局还对厦门移动下达了处罚通知。通知显示：中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司提供虚假材料，在规定时间内拒绝与甲方签署合同。最后被列入政府采购黑名单，并罚款34.95万元，在一年内禁止参加政府采购。

据了解，湖里区社会综合管理视频监控系统四期建设招标公告于今年3月份开始招标，总预算金额为6990万元，划分为3个标包，其中，标包1预算3880万元；标包2预算2502万元；标包3预算1300万元。

项目于今年4月公布中标结果，中标结果显示，3个标包均由厦门移动独家中标，总中标金额为5546.28万元，标包1中标金额为2596.88万元；标包2中标金额为2080.8万元；标包3中标金额为868.6万元。

从项目的中标情况看，中标折扣率约为79.3%，中标折扣并不低，且5000多万的项目规模也属大规模项目，而厦门移动为何宁可被处罚，也要拒绝签订合同，着实让人费解，这中间定有不为人知隐情。