《环球时报》总编辑胡锡进评印度登月失败：不可笑，有大国抱负和大气

9月8日消息，昨日印度“月船2号”探测器尝试在月球南极区域软着陆，但在距离月球表面2.1公里的时候与地面失去联系，任务失败，对此《环球时报》总编辑胡锡进表示，印度的航天技术虽与美俄中有一定距离，但是它投入很大力量开展这个领域的探索，一点也不可笑。它反映了印度作为一个大国的抱负，体现了这个国家的战略远见。

胡锡进称印度“月船2号”探测器失联，这是相当严重的事故，将会对印度航天计划造成不小的冲击。虽然国内一些网友嘲讽，但互联网往往不是展现国家间同情心的地方，似乎更适合宣泄各种不满情绪。

胡锡进还表示，印度民生尚有大量欠债，但是国家投入巨资搞探月工程，印度社会总体是支持的。出了“月船2号”失联这么大的事故，印度总理莫迪勉励了科学家们，舆论能够在第一时间比较平静的接受这个现实，印度这方面的表现还是相当大气的。印度社会在关键的国家利益上有这么高的共识，值得刮目相看。

此前印度最大的航天成就是2014年将探测器成功送入火星轨道，绕火星飞行，耗资7300万美元，经费是NASA同类任务的1/10。

以下是胡锡进微博全文：

印度“月船2号”探测器失联，这是相当严重的事故，将会对印度航天计划造成不小的冲击。好在是无人飞行器。

我看到国内一些网友的嘲讽评论，互联网上有这种声音也只能说是自然的。试想，如果中国探月计划出现类似的事故，印度互联网上或者美国互联网上挖苦的声音大概同样少不了。大家对此都不要介意。互联网往往不是展现国家间同情心的地方，这里似乎更适合宣泄各种不满情绪。

然而老胡想说的是，印度的航天技术虽与美俄中有一定距离，但是它投入很大力量开展这个领域的探索，一点也不可笑。它反映了印度作为一个大国的抱负，体现了这个国家的战略远见。印度施行西式政治制度，做什么事都很容易招来激烈抵制。印度民生尚有大量欠债，但是国家投入巨资搞探月工程，印度社会总体是支持的。出了“月船2号”失联这么大的事故，印度总理莫迪勉励了科学家们，舆论能够在第一时间比较平静的接受这个现实，我觉得印度这方面的表现还是相当大气的。印度社会在关键的国家利益上有这么高的共识，值得刮目相看。

国家竞争仍是当代国际竞争的主线，大国必须在战略性的技术领域保持强烈的进取心，把它和民生建设有机结合起来。无论美国还是印度的例子都在告诉我们这个道理。