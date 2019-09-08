Walkman庆生、博朗复活音箱，IFA2019有点忙

作为欧洲最大的数码展览，IFA展会期间发布和展示新品无疑最适宜给下半年新品推广做出基调。IFA2019仍然热闹，除了常规的新品更新，复古、返场都悄然成为新主题，先有HMD诺基亚重新发布翻盖手机，后有博朗重出音箱阵营，都悄然给我们准备好了各种花钱的理由。

复古即是时尚

复古似乎是今年IFA2019展台上最热门的话题，在正式开幕前，HMD发布Nokia 6.2以及Nokia 7.2的同时，再次带来了一款经典翻盖设计手机Nokia 2720 Flip。紧接着第二天国内微博诺基亚翻盖手机热度悄然刷进前二十热度。

嗯，在智能手机普及和更新程度足以让老外们垂延的国内市场，偶尔来个翻盖手机换换口味似乎是不错的选择。

Nokia 2720 Flip没有什么高深的配置，它提供有一块2.8英寸QVGA分辨率显示屏，支持GPS、内置有有谷歌地图，拥有一个200万像素摄像头以及4GB储存空间。并且，手机本身支持LTE网络，可以充当热点。只不过90欧元的定价不算太便宜，怀旧也是要让钱包付出点代价的。

Walkman 40周年企划也从日本本土延伸到了柏林。索尼先推出了一款配置彪悍的Walkman NW-ZX507，搭配Android 9.0系统，支持Hi-Res音频，并具备多音源播放。

而后卡带机才是重头戏，NW-A100TPS带着首款便携式随身听TPS-L2灵魂重返市场。之所以说是灵魂，是因为NW-A100TPS除了背面带上了Walkman 40周年纪念标志以及索尼第一款随身听的图像之外，与现在的Walkman播放器没有太大区别，配备16GB内存和3.6英寸显示屏。重点是，感觉这个壁纸可以放在任何地方。

另外一款复古产品历史则更久，飞利浦把时间拉回到了165年前，这款拥有最传统外形的A19灯泡实际上仍然是LED，支持飞利浦Hue智能控制。当然，价格也不便宜，每个售价25美元，约合人民币178元，ST19灯管每个售价28美元，约合人民币200元，G25灯泡售价33美元，约合人民币235元。

返场是一种精神

除了复古，多年之后返场的戏码也在上演。如果提到博朗，我们现在通常会想起剃须刀和美容仪，但这一次博朗展出了一套音响产品。实际上博朗并非是音频产品领域的小白，早在1956年博朗就曾推出过一代经典SK4唱机，并且在28年前推出了个性鲜明且极具超前感的Braue LE音箱产品。

在IFA2019上，博朗带来的音箱包括LE01、LE02以及LE03三个型号，并且支持时下流行的WiFi、蓝牙功能，并支持语音助手和AirPlay2。虽说LE系列历史悠久，但新产品一点都不复古。

同时返场的还有全新配色的华为P30 Pro，虽然在配置上没有什么不同，但背面提供了一种亮面/亚光的比例反差机身，配色有深蓝和薰衣草色两种可选，看起来更年轻了。

运动品牌在早年曾经在智能运动套件上做过不少努力，直至耐克联名Apple Watch进场，智能运动市场很快进入了沉浸。这一次彪马宣布推出自家首款智能手表，配备一个1.19英寸圆形AMOLED显示屏以及44mm铝制表壳。

运动和时尚之间总有着千丝万缕的联系，说不定彪马带着新腕表再次多领域纵深也说不定。

另外阿迪达斯也联合瑞典品牌 Zound推出了FWD-01以及RPT-01两款运动耳机产品。音质不重要，看到类似阿迪达斯鞋面的条纹设计，就知道新耳机与运动密不可分。

苹果狙击战序幕拉开

比起运动和影音，PC显得稳扎稳打。在Computex 2019上持续发酵的设计师笔记本在这里继续升华。华硕带来了一款神似MacBook Pro设计的ProArt StudioBook One，还顺带用一款AsusPro B9刷新了14英寸笔记本最轻薄记录。

同样，宏碁也凭着在高端游戏本上设计的经验，设计出了针对设计师打造的宏碁ConceptD 900 Pro。

别的不说，所有针对设计师的新笔记本都是一概强得夸张。酷睿i9和NVIDIA Quadro RTX 5000顶配是基本盘，4K 120Hz屏幕，触控笔，可变形设计让笔记本看起来都不在普通，当然价格也蹭蹭蹭的刷新上线。设计师的世界，果然是不能简单用金钱衡量的。

顺带，英特尔也趁机推出了性能更强的游戏处理器酷睿i9-9900KS，具备全核5GHz的能力。雅典娜计划笔记本也正在持续更新，联想Yoga C940二合一笔记本顺利量产开卖。

有意思的是，3天之后苹果发布会有可能发布全新的MacBook Pro以及并放弃蝶式键盘。IFA2019完全可以理解成PC厂商们对MacBook的提前狙击。而相对沉寂的手机厂商们，则早已经准备好测量工具和新品规划，观察新款iPhone在苹果新品发布会上的表现。

IFA2019新品发布虽说已经告一段落，但关乎市场争夺的火药味才刚刚开始蔓延。毕竟九月份和十月份的表现，将直接影响到十一月以及假期促销季的表现。是的，这场好戏的序幕刚好拉开。