中国铁路官方指南：火车票丢了怎么办？

据中国铁路消息，十一黄金周火车票已开售今天该买返程票了，有出游计划的用户火车票搞定是不是开始规划行程了？如果万一火车票丢了怎么办呢？只要在停止检票前20分钟补救照样可以继续出行。下面是一些解答。情况可分为在开车前、上车后、下车后。

开车前

旅客需要在停止检票前20分钟，到车站售票大厅找到办理“挂失补”业务的指定窗口，提供购票时使用的有效身份证件原件以及购（取）票地车站名称、乘车日期、车次、发站和到站等信息，经工作人员确认无误后，旅客按原车票车次、席位、票价重新购买一张新车票。新车票票面信息与原车票一致，但票面上会加注“挂失补”字样。

上车后



旅客持“挂失补”车票上车后，须主动向列车工作人员声明，并提出开具“客运记录”的要求。到站前，列车工作人员确认旅客丢失的车票未被他人冒用后，会向旅客开具“客运记录”。特别提醒，“客运记录”与“挂失补”车票是退款必须同时提供的凭证，旅客一定要妥善保管。

下车后



旅客持“挂失补”车票到站后，须主动向出站口车站工作人员说明，并配合车站工作人员进行查验。旅客须在到站后24小时内，到车站售票厅办理“挂失补”车票退票业务。车站工作人员核实“客运记录”“挂失补”车票和购票时所使用的有效身份证件原件后，退回“挂失补”车票票款，并收回“挂失补”车票和“客运记录”。

办理“挂失补”业务，仅限于乘坐原乘车日期、车次和席位的列车，只能办理一次，且不能改签、变更到站。原车票已退票的不能挂失；原车票已经改签的，只能对改签后的车票办理挂失；出具“挂失补”车票后，原车票失效，不能作为实名制验证、改签、变更到站、退票及乘车的凭证。具体业务处理以现场实际办理为准。

注意：不办理“挂失补”的情况