中兴通讯陈爱民：光接入与5G协同融合，协调发展

9月8日消息，5G是今年避无可避的热词，“大带宽、低时延和大连接”三大特性更是耳熟能详。随着能将5G信号转化成WiFi信号的5G CPE产品陆续上市，人们心中不免产生了一种疑惑：光接入网与5G之间到底是什么关系？前者是否将直面5G大带宽的冲击？

在2019年中国国际光电博览会期间，中兴通讯光接入规划总工陈爱民在接受采访时表示，“相比无线接入，光接入已经建立了完善的FTTH ODN网络，可以在任何环境下提供稳定可靠的大带宽接入，所以5G与光接入不是替换关系，而是互相协同，深入融合，实现业务场景的相互补充。”

光接入网是千兆接入主力

在陈爱民看来，光接入网在5G时代依然是千兆接入的主力，不仅仅给用户提供稳定的千兆大带宽接入，同时低延迟技术突破也将扩展新的应用领域，光接入业务范围从传统家宽业务，逐步扩展到政企业务，有望未来实现5G无线承载，同时通过MEC下沉OLT，极大提升针对实时交互式业务的用户体验，实现千兆接入千兆体验。

为了达到上述目标，光接入有四大重点发展方向。首先，10G PON网络升级。随着国家提出“双G双提”的明确要求，运营商更加重视固移融合宽带对其市场竞争、用户保有、新业务开展和价值提升的意义，谋求双千兆领先。家宽千兆普及，将光接入网升级到10G PON是大势所趋。

其次，企业光接入拓展。一是运营商要开源，宽带网络投资要变现增值；二是运营商要节流，有为中小企业提速降费的压力；三是5G+垂直行业应用、工业互联网的大趋势下，更加重视和聚焦企业市场。

然后，5G基站承载。5G时代，DU集中部署的C-RAN组网模式导致AAU和DU之间的前传距离大幅增加。如果全部采用光纤直连方式，可能产生10倍的光纤需求。光纤铺设不仅投资巨大，在工程实施上也面临巨大挑战，运营商需要寻求其他方式完善5G前传方案。

最后，光接入网MEC赋能。为了保证低延迟实时业务的用户体验，MEC部署成为业界趋势。现网大量的光接入网OLT设备作为固网用户接入的第一跳，拥有丰富的空闲槽位资源，通过内置MEC，满足接入机房对空间和功耗的苛刻要求，是当前光接入网部署MEC的最佳选择。

走向未来，光接入的两大动能

“国内三大运营商正在推进综合业务接入区建设，建立集约化综合接入机房成为趋势，这其中OLT的作用至关重要。为了使光接入网适应未来发展，就需要具备超宽带与全融合两大特点。”陈爱民如是说。

超宽带就是要面向5G时代，为用户提供千兆普及到万兆接入能力。这要求OLT具备10G PON接入能力，并平滑演进到50G PON。产品架构具备超大容量分布式交换架构；具备200G以上的背板槽位带宽能力和16路高密度单板支持能力。为实现千兆接入千兆体验，需要考虑MEC下沉满足实时交互式业务的低延迟需求。

全融合主要包括三个内涵：其一，接入融合，用户侧通过统一FTTH ODN网络实现FTTH+企业+5G全业务场景接入。其二，汇聚融合，向上网络侧实现汇聚交换机，简化整体网络架构。其三，云网融合，实现业务智能本地化分流，一跳入云，实现云网融合。

据了解，中兴通讯在光接入领域始终保持前二地位，不仅推出了首个采用分布式路由器架构的光接入平台TITAN，还拥有用于解决现网10G PON平滑升级和GPON灵活兼容的Combo PON方案，其WDM PON 5G前传方案还可以解决5G大规模CRAN部署阶段的光纤消耗问题，可以节省90%以上的主干光纤。

最后，陈爱民强调，“中兴通讯在产品技术上做加法、做除法，为运营商网络做减法，为业务做乘法，构建5G时代的极简接入网。”