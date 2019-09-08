“大V”亲授虚拟币投资？假培训，真圈钱！

从今年6月份比特币大涨之后，一系列连锁反应也随之出现：资本出手，热钱涌动，沉寂了许久的“币圈”也变得十分热闹……

新韭菜，又该发芽了。

随之而来的，是一系列“山寨币”发币机构的蠢蠢欲动，趁比特币大涨之势，发起了一轮新的“收割”攻势。期间，比特币如同坐上了过山车，暴起暴落之间也使部分“山寨币”发行机构收敛不少。但是，仍有读者向懂懂笔记爆料称，无论比特币行情涨跌，“聪明”的发币机构总能想到办法，找到“卖点”忽悠新韭菜入局，尤其是在一些数字货币出现暴跌的时候。

毕竟有前车之鉴，很多“投机者”都长了记性，那么这些山寨币机构还有哪些高明的伎俩？还能使出哪些绝妙的忽悠招数？比特币和其他虚币的暴跌，又能让这些机构想出什么请君入瓮的办法？

No.1朋友拉进“投资”群，群里“大师”在培训

“他们是通过类似于期货的‘多头交易’买空，搞了个什么投资培训课，在上课过程中发行新的山寨币。”有读者爆料时表示，这些课程背后甚至暗藏着凶狠的“杀猪盘”。

据另一位读者反映，这一全新的发币模式，背后藏着惊人的骗局，入局的投机者最终可能遭遇“空财劫”。

“我平时也有些理财的兴趣，无论是股票、期货还是虚拟币。”

读者“阿仁”算得上对数字货币有所了解，一个月前他被一位旧同事拉进了某虚拟币投资干货群（共有十几个群，他进入的是7号群）。因为有炒股投资的经历，他对此也没有太多反感。

最初，这个群的群友仅有60人左右，群内的互动一般，随着群友越加越多，开始有不少人扔进来一些与投资相关的干货。

“有不少是关于虚拟币投资的。一开始没人推荐虚币，只是有几位‘大师’在里头，号称玩虚拟币很久了。”阿仁回忆，这几位“大师”经常在群里解答群友关于虚拟币投资，尤其是比特币、莱特币价格走势的问题。

由于8月底比特币价格遭遇断崖式下跌，因此有“大师”认为，未来比特币以及各主流虚拟货币还会持续走低。不过，另外两位“大师”并不认同。

“其中一位认为，全球市场普遍存在避险心态，所以虚拟货币依旧会走高。”令一位“大师”则强调，除了比特币之外的其它虚拟货币，目前均不值得继续投资，因此只看好比特币的价值。

阿仁每天在群里总能看到三位“大师”互相辩论，其支持者也在群里争吵、互撕，充满着浓烈的火药味。本着学习的心态，他并不反感群内的争吵，反而希望从“大师”的争论中学习到虚拟币投资知识。

就在“大师”、群友争吵的过程中，有部分群友默默退了群，但阿仁并不在意，“很正常的，群里整天乱糟糟的，不是投资爱好者一般看不了这样的争吵。”

这时，建群的“助手”开始在群内调停纷争，希望“大师”求同存异，继续为群友提供有价值的虚拟币投资信息。助手还表示，为了让更多的投资爱好者能汲取更多投资知识，学习更多投资干货，将举办一场名为“大V秀”的争霸赛。

“比赛就是让不同观点的‘大师’，带领不同的粉丝拥趸，进行一场虚拟货币的投资比赛，看空比特币的‘大师’，拥趸占了大多数。”阿仁表示，争霸赛规则十分简单，每位大师征集100名粉丝进行技术性PK，最终胜利的团队可瓜分所有收益，群管理方甚至还提供了矿机作为大赛奖品。

作为一名群内旁观者，阿仁对此喜闻乐见的，也想见识下这些“大师”到底有多厉害。但这时，群里开始有了“发币”的兆头，他也开始觉察到所谓争霸赛可能有猫腻存在。

这个虚拟币投资干货分享学习群，是如何与“发币”扯上关系的？

No.2“大V”争霸赛，假PK真圈钱

“所谓争霸赛和PK，玩的可是真枪实弹的实操投资。”

阿仁回忆，当观点互不相让的“大师”同意参与争霸赛后，群里的一切都变得很“官方”味道了。出现了大师专属的介绍页面，PK粉丝征集的报名表，更有所谓“大V秀”的宣传H5。

更让他觉得怪异的是，“大师”居然觉得投资主流虚拟币的游戏不够刺激，都提议希望通过杠杆的形式，进行做空或者做多。尽管PK的标准依旧是以比特币、莱特币、以太坊等主流数字货币的涨跌，群助理却推荐了一个可以杠杆投资、交易的平台应用。

“而且，群里给参与PK的粉丝设置了准入门槛，要有一定投资能力才可以参与。”阿仁告诉懂懂笔记，群助理所推荐的平台名为“B昂”，这个平台自有虚拟货币，单位为U（暂称其为U币）。

这是一个号称是集发币、合约杠杆交易一体的投资平台。“只要报名参与争霸赛的群友在平台购买7万U，即可以5倍甚至10倍的杠杆，参与大师相关的投资。”阿仁表示，1元人民币等于7U。

“说争霸技术有什么ATM战法、布林法，但一下子投资1万元进去，群友肯定会犹豫。因此，个别群友提议先试买几百U，看看能否提现再说。”阿仁回忆，这些十分积极提议尝试买U币的群友，现在想起来有可能就是托。

当时不少群友开始尝试注册平台，有人购买了少量U币，决定“小试牛刀”。此后几天，一些群友纷纷表示能够提现，而且用于投资的U币还略微涨了点（含购买时送1%的U币）。

“就当不明真相的群友信心大增时，恰逢比特币价格下跌，众人心惊胆战。但是一位‘大师’却晒出自己在平台上开的空单，显示赚了上百万元。”顿时一部分群友信心大增，纷纷表示要报名参与所谓的争霸赛，跟着大师学习做空。

阿仁表示，如果平台是这些“大师”、助理创办的话，那么后台显示充值多少U，交割赢了多少万，其实都是可以调整的，仅仅只是改动数据罢了。

此时他也开始明白，刚加入群时为何有一些群友选择退群。应该是了解类似的“大师”干货分享群，隐藏着的是发币、诈骗的猫腻，“我认为如果购买U币的资金达到了‘大师’们的预期，这些人很可能会直接撤群跑路。”

阿仁猜测，尽管采用投资、争霸赛等幌子做掩护，但这种群的本质还是忽悠群友买“山寨币”，至于最终合约是否有效，是否能实现杠杆投资（主流虚拟币），那就无人知晓了。“反正我感觉这帮人跑路的可能性，要比赚钱的可能性更大。”

此时的阿仁，希望能够通过爆料的方式让更多人了解一下，所谓通过杠杆投资主流虚拟币（做空也能赚钱）的玩法，实为忽悠用户购买“山寨币”的伎俩。

那么，这种看上去破绽百出的发币手段，真有投资者会相信吗？

“有，我的一位朋友就是，一开始怎么劝都不听。”阿仁摊手。

No.3贪字一旦上脑，宁信有不信无

阿仁介绍，这类群都是各种半熟脸的朋友、同事去拉人入群，所以被那位旧同事拉进群后，他还发现另一位前同事也进了群。由于平时也与此人是微信好友，阿仁与其交流就更加密切了。

当时群里推大师赛时，此人告知阿仁，自己在那个投资平台上充值了5000元，购买了一些U币。

“我感觉群里有真去充值的群友，而且估计也真的提现过。”

但是在“大师赛”启动后，他偶尔看到有刚刚加入群的群友，发布了其它学习群里的截图，投诉投资平台经常无法提现。很快，这几个群友就被群助理移除，助理同时还发布了一系列“安抚”的解释，称这些“捣乱”的投资者都是其他投资平台派来的“黑子”，并拿出“大师”盈利的截图让群友们放心。

“到后来，我和几位群友都感觉这应该是个杀猪盘，投资一定会有大风险，就直接退群了。”不过，有不少群友和阿仁那位尝试投入5000元的朋友一样，被那1%的充值奖励，以及每天发布的盈利截图给“套”住了。

尤其是他的那位朋友，竟然告诉阿仁自己已经看明白了，却强调如果“大师”没有圈足钱，就不会急于“杀猪”，只要能在平台“跑路”之前离场即可。“真的可悲，都觉得自己能算计骗子，能掌握好击鼓传花的时间点。”

阿仁曾多次奉劝那位朋友，尽快将充值的钱提现。而这位朋友却坚持要继续观望，说要用1%的“饵”反过来套山寨币机构的红利。

幸好在几天前，那位朋友终于开始担心，在反反复复尝试和投诉后，总算提现了4000元。至于里面留着的U币，就权当是“盈余价值”了。那位朋友告诉阿仁，目前投资学习群里依旧有大量群友，不少人应该还在等待盈利、奖励的梦想实现。

“这就和赌博一样，一开始稍微赢点钱就飘，结果赌注越下越大，总想来把大的就收手，最终被机构彻底套路。”阿仁分析，过去这类“杀猪盘”的伎俩多用于赌博、炒股等投资骗局，没想到如今连“山寨币”也用这种方式开始圈新韭菜的钱了。

【结束语】

无论这些机构声称投资是以主流数字货币为蓝本，还是号称做空也能赚钱，都离不开一个老生常谈的道理，那就是天上不会掉馅饼。

所谓币圈资深机构、大师、高手，都是经过精心的算计和布局，利用投资者的贪欲一步步诱导其进行投资。如果普通用户认为，自己能够在骗子收手、跑路之前反过来赚骗子一笔钱的话，那就是异想天开。任何看似“划算”的奖励，其本质都是机构的“饵”，无论新韭还是老韭，能仍自己“两次踏进同一条河流”的原因，都只是“贪欲”罢了。