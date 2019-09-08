外媒体验宏碁电竞王座Air，怎一个“Awesome”了得

IT之家9月8日消息 不久前，宏碁在IFA上推出了宏碁Predator Thronos 游戏舱的一个稍微便宜的版本，名为“Thronos Air”。这款电竞椅售价13999美元，将于今年第四季度上市。外媒Tom's Hardware在柏林的IFA亲身体验了这个设备，一起来看一下吧。

▲图自Tom's Hardware

据介绍，Thronos Air保留了大部分宏碁Predator Thronos 游戏舱的功能。它采用了金属机身，上方是一个控制臂，下方是一把椅子和一张桌子，看起来有点像驾驶舱。但在实际体验上，它更像是一个游戏按摩椅。外媒表示，当他在里面玩游戏的时候，它可以进行很好的按摩，在他的肩膀、上背部和下背部之间旋转。

这把椅子可以在舱内调节到130度，你可以拉动旁边的一个摇杆来调节。同理，拉一下显示器手臂上的摇杆也可以对显示器进行调节。然而在原版的电竞王座里，则是可以用液压系统进行调节的。

Thronos Air可以支持三个显示器，并配有一个带有键盘和鼠标托盘的办公桌。椅子后面有一个游戏主机，带有内置的电缆管理系统。除此之外，还可以安装杯托、摄像头，座椅稳定器材或USB集线器。

最后，外媒Tom's Hardware表示这台Thronos Air 体验很Awesome，另外售价13999美元也比原来的20000美元版本更容易接受。

官方宣传视频：