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比尔·盖茨资助化学云工程，或有助于减缓全球变暖

2019-9-9 7:29:18来源：新浪科技作者：鼎宏责编：懒猫评论：

北京时间9月9日早间消息，亚马逊热带雨林中发生的火灾重新引发了关于气候变化解决方案的争论。而比尔·盖茨（Bill Gates）正在支持一种名为太阳能地球工程的激进方法展开第一次高空实验，希望能最终解决这一问题。

这种方法希望模仿巨大的火山爆发产生的影响。成千上万的飞机将在高空飞行，并在地球周围喷射数百万吨的颗粒，形成一个巨大的化学云，借此冷却地表。

“模型研究发现，它可以减少热浪的强度，例如，它可以显著降低海平面上升的速度，可以降低热带风暴的强度，“太阳辐射管理治理计划（Solar Radiation Management Governance Initiative）项目主任安迪·帕克（Andy Park）说。

这项技术距离能够正式实施并不遥远，成本也不算高昂，但它可能会导致区域天气模式发生巨大变化并消除蓝天。

“这些后果可能非常可怕。它们可能涉及大规模饥荒、大规模洪水和干旱，从而影响庞大的人口。“斯蒂芬·加德纳（Stephen Gardiner）说，他曾经写过一本名为《一个完美的道德风暴：气候变化的伦理悲剧》（A Perfect Moral Storm: The Ethical Tragedy of Climate Change）的书。

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关键词：比尔·盖茨微软

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