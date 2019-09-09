2019苹果秋季发布会抢先看，这里有你想知道的一切

距离2019苹果秋季发布会还有不到两天的时间，网上关于苹果新品的传闻也告一段落（甚至已经开始预告明年的内容了）。前段时间，苹果公司也向媒体发出了邀请函，主题是“致创新”，同时确定于北京时间9月11日凌晨在乔布斯剧院举办这次活动。

不管今年苹果的形势如何，依然有很多人期待这次发布会。我们也再次为大家汇总了本次发布会可能出现产品和曝光消息。

这次发布会必然出现的产品有三款新iPhone和全新的Apple Watch，前不久曝光的Apple Tag追踪器又有很大概率出现，多镜头iPad和iPad Pro则可能留到10月发布，16英寸MacBook Pro也是如此。

万众瞩目之新iPhone系列

经过各种曝光消息的洗礼，相信大家对即将到来的新iPhone系列已经有“很深刻”的理解了。关于新iPhone的名字，网上传闻最多的是iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max，我们也姑且这么叫它们。

其中iPhone 11被看作是iPhone XR的继任者。苹果公司发给媒体的邀请函中强调了“多彩”设计，所以预计iPhone 11系列会有更多配色，包括现有的白色、黄色、黑色和红色，而最引人注目的是绿色和薰衣草配色（紫色）。

▲iPhone 11新配色

说起iPhone 11的设计，它将采用6.1英寸屏幕，正面和如今的iPhone XR系列几乎一致，面容ID会有一次升级，即便手机放在桌子上也能解锁。背面则采用全新的玻璃材质，更加坚固不易破碎，玻璃本身也是哑光质感而不是光滑的。

iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的设计语言与iPhone 11一致，只不过拥有更大尺寸的屏幕。它们背面的镜头模组是这次iPhone在设计上最大的变化之一。iPhone 11 Pro系列配备后置三摄，一颗主摄，一颗长焦镜头，新增一颗超广角镜头。三颗镜头被放在矩形框内，就像之前华为Mate 20系列手机那样，网友将这种设计称为“浴霸”。

超广角镜头的加入意味着iPhone 11 Pro系列的镜头可以捕捉更宽广的画面。此外，还有消息称新机具备一项名为Smart Frame的功能，可以在拍摄过程中自动录入主镜头视野外的内容，这样有助于使用者后期制作，并且这些片段会保留一定时间，随后自动删除保护用户隐私。

iPhone 11则在iPhone XR单摄的基础上加入一颗长焦镜头，实现变焦功能。两颗镜头也被放在矩形内，和iPhone 11 Pro的设计一致。

值得庆幸的是，新iPhone全系列的前置镜头都有可能从700万像素升级到1200万像素。

▲iPhone 11 Pro系列正面变化不大

除此以外，近期有消息称，苹果将新iPhone系列背面的苹果Logo做了位移调整，并且取消了“iPhone”标识。苹果Logo被移至中间，目的是告诉消费者可以在这个位置给其他产品无线充电。没错，新iPhone具有反向无线充电功能。

其他一些细节，新iPhone可能会放弃3D Touch功能，这样可以节省成本。从iOS 13测试版系统中，我们已经能看到一套完整的交互来代替3D Touch。另外新机的线性马达也可能替换为Leap Haptics，而不是以前的Taptic Engine，目前还不知道会带来什么新功能。

核心处理器毫无疑问是A13芯片，将带来更高的性能和更好的功耗。据说，苹果还将增加一个新的协处理器，用于处理一些繁重的计算任务，可能是为了增强现实或相机功能准备的。

▲全新充电头，摆脱5V1A

还有报道称iPhone 11 Pro将最终放弃5W充电器，配备USB-C快速充电头和Lightning转USB-C线。过去，消费者需要单独购买USB-C快充头和USB-C转Lightning数据线，现在这一套装备也许就在盒子里。

全系列预计在9月13日预售，9月20日开售，并且都不支持5G网络。

换了材质的Apple Watch手表

关于新Apple Watch的传闻不多，最具代表性的是钛金属表壳和陶瓷表壳，除此以外变化不大。苹果可能会更加关注软件上的更新，为新Apple Watch带来功能上的变化。

其中一项新功能是睡眠追踪，可以检测佩戴者睡眠质量。此外表盘也会更新，为我们带来全新设计。

Apple Tag追踪器

这是最近才曝光出的新产品，用于寻找物品、追踪定位，比如钱包、钥匙、背包等等。它应该是一个圆形的设备，中间有苹果Logo。

▲传说中的追踪器

这个追踪器最大的优势是和iOS系统的联动，只要iPhone靠近就能配对，就像AirPods那样；如果离用户的iPhone距离超过一定范围还能发出通知提醒。

想想看，如果你的钱包丢了，你可以利用这个东西定位追踪，相当方便。

如果不出意外，这次发布会我们就能见到这个小东西了。

留到下月的iPad和MacBook Pro

苹果公司正在研发新iPad，这是不争的事实。其中包括一款入门级10.2英寸iPad以及全新iPad Pro。据了解，新iPad Pro将配备和iPhone 11 Pro相同的三摄。

▲16英寸MacBook Pro

与此同时，苹果也正在研发一款新的16英寸MacBook Pro。据报道，这款笔记本电脑配备了全新的键盘和16英寸屏幕。据说MacBook Pro的整体尺寸与15英寸MacBook Pro相同，这表明苹果已经将笔记本屏幕边框缩小很多。

不过我们不太可能在这次发布会上见到这些产品。以往，苹果会10月份举办另一场活动，主要和iPad、Mac产品有关。9月活动通常保留给iPhone，Apple Watch，配件和服务。

苹果公司将于北京时间9月11日在其美国总部的乔布斯剧院（Steve Jobs Theater）举办秋季新品发布会，外界普遍预计苹果公司将在那时推出新款iPhone和Apple Watch。