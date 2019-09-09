自动驾驶初体验，它和5G的故事才刚刚开始

自动驾驶，一个略带科幻色彩的词。

虽然一些汽车现在已经有了自动辅助驾驶技术的应用，不过完全自动驾驶/无人驾驶依然面临着技术、安全、法律法规等各个方面的考验，依然有很长一段路要走。

但是，另一个技术的出现，似乎正在或即将给自动驾驶的发展带来质变。

没错，它就是5G。

本期Weekly，我们聊聊5G和自动驾驶的那些事儿。

目前的自动驾驶汽车，是这样的↓↓↓

这样的↓↓↓

这样的↓↓↓

还有这样的↓↓↓

Waymo、百度、Uber、苹果、特斯拉…这些我们熟悉的车企和科技公司都在对自动驾驶进行更深层次的研发。

1

如何实现自动驾驶？

那么到底如何让一辆汽车实现自动驾驶？

用最简单的话来说，就是让汽车回答这些问题：

我在哪？

周围环境如何？

在当前环境下我该做什么？

未来还会发生什么？

要让一辆汽车对这些问题作出判断和决策，感知层的传感器技术必不可少，数百个传感器不断接受、反馈周围信息，再将信息数据进行整合，可以想象在毫秒间产生的数据量会有多大，

所以，目前的4G网络和WiFi还无法支持更安全、更智能的自动驾驶汽车应用。

而5G的性能恰恰是高速率、低延迟、大连接，可以为自动驾驶提供更好的保障。

2

什么是V2X？和5G有什么关系？

在刚刚结束的2019世界人工智能大会上，我们亲自体验了一回自动驾驶。

2019世界人工智能大会自动驾驶展示体验区

在自动驾驶展示体验区，威马汽车演示了V2X车路协同技术。

现场的测试车辆可以实现精准定位及导航，能够与区域内其他智能终端进行实时通讯，掌握其动态信息，从而应对道路突发状况。

威马自动驾驶汽车体验

目前来看，自动驾驶的传感器技术至少包括激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达、摄像头、高精度定位、高精度地图、V2X等。

其中V2X这个听起来有些陌生的词，则是很多人对无人驾驶的未来设想。

Vehicle-to-everything，即能够实现车与外界的信息交换。

汽车与汽车、汽车与建筑、汽车与信号灯、汽车与天气、汽车与路况…

汽车与一切。

但是，哪怕周围的一切信息都有了，想要让这些信息在一辆速度20米/秒以上的汽车内进行毫秒级的运算处理，难度可见一斑。

这就是5G于自动驾驶的意义之一：承载庞大的数据量，并让这些数据可以高效、低延迟流动。

3

自动驾驶+网约车？

在实现完全自动驾驶/无人驾驶的未来世界，汽车就是司机，人类只是乘客。

我们打车的情景，大概会变成这样：

手机App预约叫车

自动驾驶网约车来到面前

自动驾驶网约车行驶在路上

手机预约叫车，等待几分钟后，一辆无人驾驶的汽车缓缓停在面前...这画面似乎在很多科幻影视作品中都能看见。

在2019世界人工智能大会，滴滴创始人兼CEO程维透露，滴滴自动驾驶很快将在上海进行载人测试，普通用户将可以参与体验。

据工作人员介绍，滴滴目前使用的是基于计算机视觉的无人驾驶技术，就像是让车拥有了眼睛，可以“看”到方圆300米内的路况，但并没有使用到刚才我们说到的V2X和5G技术。

所以，5G对于自动驾驶来说是不是必不可少的，在行业内依然存在不同的理解。

回归到主题，5G和自动驾驶那些事儿：它们的故事，其实才刚刚开始。

不过现在来看，5G已经来了，自动驾驶还在路上。

真正的无人驾驶到底什么时候会走进我们的日常生活？

恐怕这个问题，只能留给我们自己去回答了。